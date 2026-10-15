 Elena Merișoreanu, fericită la 77 de ani. Strănepoții îi aduc cele mai mari bucurii: „Nu am serviciu, nu mai am griji…”
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Elena Merișoreanu, fericită la 77 de ani. Strănepoții îi aduc cele mai mari bucurii: „Nu am serviciu, nu mai am griji…”

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Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară din România. Ajunsă la vârsta de 77 de ani, artista se poate mândri cu numeroase realizări pe plan profesional, dar și cu o familie frumoasă, care îi aduce împliniri și bucurii în fiecare zi.

Elena Merișoreanu.
Elena Merișoreanu. Foto: Facebook.

Elena Merișoreanu, în culmea fericirii datorită strănepoților

Cântăreața este mama a două fiice, Raluca și Ela, care i-au dăruit câte doi nepoți. Artista se bucură din plin de timpul petrecut alături de familie, iar cei doi strănepoți ocupă un loc special în sufletul său. Prezența lor îi aduce energie, zâmbete și motive de bucurie, iar Elena Merișoreanu vorbește cu multă dragoste despre această etapă a vieții sale.

Adam Cristian a împlinit un an și a avut parte de un tort special, decorat cu propria fotografie, în timp ce Anthony Cristofor, în vârstă de trei ani, a început grădinița, deși, după cum povestește artista, nu este prea încântat de această experiență.

„Am doi strănepoți care îmi dau viață și mă mențin cu zâmbetul pe buze. Strănepotul meu mai mic, Adam Cristian, este o minunăție de copil. A împlinit un an și a avut un tort special, cu fotografia lui pe el.

Celălalt, Anthony Cristofor, are trei ani și a început toamna aceasta grădinița. Dar nu îi place și ne tot spune că nu vrea să meargă la grădiniță. Mă bucur enorm de ei. Cântecele și nepoții sunt cea mai mare realizare a mea. Mă bucur enorm de această perioadă de bunică și de străbunică pe care o trăiesc în aceste momente. Copiii mă mențin tânără. Este cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Nu am serviciu, nu mai am griji…”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Viva.ro.

Ce face Elena Merișoreanu pentru a-și menține aspectul fizic la 77 de ani

Pe lângă bucuriile pe care i le oferă familia, Elena Merișoreanu acordă în continuare atenție felului în care arată. Chiar dacă a trecut de pragul vârstei de 70 de ani, interpreta de muzică populară își dorește să se mențină într-o formă bună și nu ascunde faptul că apelează, din când în când, la mici proceduri estetice.

Artista nu este adepta intervențiilor chirurgicale estetice, însă recunoaște că apelează la injectări cu acid hialuronic pentru anumite zone ale feței. Elena Merișoreanu consideră că astfel de proceduri îi permit să își păstreze aspectul dorit fără a recurge la operații.

„O să mă duc să-mi fac iar injectări. Îmi mai pun acid hialuronic pe la ochi, pe la barbă. Nu fac operații. Nu sunt contra lor, dar eu îmi fac din astea mai mici”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Spynews.ro.

Cum le răspunde Elena Merișoreanu celor care o critică din cauza intervențiilor

Nici comentariile celor din jur nu par să îi umbrească artistei bucuria de a trăi. Elena Merișoreanu spune că nu se lasă afectată de părerile celor care o judecă și preferă să le răspundă într-un mod direct, dar fără să renunțe la atitudinea sa optimistă.

Interpreta consideră că fiecare persoană este liberă să aibă propriile opinii, însă vârsta nu ar trebui să devină un motiv de critică. În acest sens, artista a transmis un mesaj celor care îi comentează alegerile și felul în care arată.

„Cei care comentează, e problema fiecăruia. Eu le doresc numai bine, iar cui nu-i place vârsta mea, să nu o apuce”, a spus ea.

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