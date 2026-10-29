Suma exactă pentru care se vinde Kanal D. Cât plătește Clever Media pentru gigantul media

Clever Media Network, trustul media care deține Prima Tv, a anunțat semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai mari achiziții de pe piața media din România. Suma pe care a fost făcută tranzacția a fost făcută publică.

Foto: kanal d

Cât valorează Kanal D

Potrivit Paginademedia, compania-mamă Doğan Media International a comunicat către investitorii de la Bursa din Istanbul, valoarea totală a tranzacției prin care grupul Clever Media intenționează să preia operațiunile Kanal D România este de 109 milioane de euro. Contractul de cesiune a acțiunilor a fost semnat la 26 octombrie 2026, iar suma poate suferi anumite ajustări prevăzute în documentele tranzacției.

Tranzacția vizează transferul integral al acțiunilor companiei Dogan Media International S.A., societatea care operează posturile Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls în România.

Conform documentului transmis investitorilor, prețul de 109.000.000 de euro va fi achitat eșalonat, iar finalizarea vânzării depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea Consiliului Concurenței și a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), precum și de îndeplinirea celorlalte condiții contractuale.

De aproape un deceniu, Kanal D ocupă a treia poziție în topul audiențelor naționale, după ProTV și Antena 1.

Posturile din portofoliul Clever Media

Grupul Clever Media, condus de Orlando Nicoară, se numără printre principalii jucători din industria media din România, având un portofoliu extins care include televiziuni, platforme digitale și proiecte editoriale.

În zona de televiziune, grupul operează 18 canale TV cu profil generalist, de știri, sport, filme, documentare și lifestyle.

Din portofoliu fac parte Prima TV, Prima News, cele cinci canale Prima Sport, Prima 4K, Agro TV, Medika TV, Cinemaraton, Cinemaraton Moldova, Cinemaraton Plus, Prima TV Moldova, Prima History, Prima Comedy, Prima World & Travel și Nostalgia TV.

Pe segmentul digital, Clever Media deține o rețea de 12 site-uri și platforme online. Printre acestea se numără primanews.ro, primasport.ro, medikatv.ro, agro-tv.ro, profit.ro, cinemaraton.ro, primatv.ro, servuscluj.ro, primaworld.ro, platforma de streaming Prima Play, precum și publicațiile life.ro și cotidianul.ro.