Kanal D a fost vândut! Cine preia postul TV, Kanal D2 și Radio Impuls

Clever Media Network anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai mari achiziții de pe piața media din România.

Clever Media Network preia Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls Foto: Facebook

Preluarea, prin intermediul Romanian Content Project, a companiei care deține Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls și divizia digitală deschide o nouă etapă în dezvoltarea Clever Media Network și în consolidarea prezenței sale în televiziune, digital și radio.

Una dintre cele mai mari achiziții de pe piața media din România, această tranzacție marchează un pas strategic în dezvoltarea Clever Media Network. Prin amploarea operațiunilor vizate și prin relevanța brandurilor reunite, acordul susține extinderea grupului și consolidarea unui ecosistem media integrat, cu o ofertă diversificată de conținut și o prezență puternică pe multiple platforme.

Achiziția se înscrie în procesul amplu de dezvoltare a Clever Media Network pe piața media din România, cu accent pe dezvoltarea platformelor de televiziune, digitale și de radio. După construirea unui portofoliu care acoperă informarea, divertismentul, sportul, filmul și conținutul tematic, grupul face un nou pas în direcția extinderii capacității sale editoriale și de distribuție.