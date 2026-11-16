 Minunea din tenis: la 19 ani, a câştigat Turneul Campioanelor fără set pierdut
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Minunea din tenis: la 19 ani, a câştigat Turneul Campioanelor fără set pierdut

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Tenismena rusă Mirra Andreeva (2 WTA) continuă seria succeselor în „sportul alb”, acolo unde, la doar 19 ani, a reușit să cucerească titlul de la Turneul Campioanelor, chiar la debutul său în competiție, fără a ceda nici măcar un set. Mirra Andreeva a învins-o, duminică, pe ucraineana Elina Svitolina (32 de ani, 6 WTA), scor 7-5, 6-3, după un duel care a durat o oră și 49 de minute de joc. 

Mirra Andreeva încheie anul pe un confortabil loc 2 WTA, la numai 19 ani
Mirra Andreeva încheie anul pe un confortabil loc 2 WTA, la numai 19 ani Foto: Sportpictures

„Am venit la Indian Wells pentru a vedea cum se va descurca Mirra Andreeva la prima sa ediţie WTA Finals. Plecăm fără să o fi văzut jucând vreodată un al treilea set. A câştigat toate cele cinci meciuri, a dominat toate cele 10 seturi şi a încheiat săptămâna cu un avantaj de 61-26 la game-uri. Iar duminică, a învins-o pe aceeaşi jucătoare cu care începuse turneul, de data aceasta cu un trofeu care o aştepta la final”, notează WTA pe site-ul său oficial. 

Moment amuzant la decernarea trofeului de la Turneul Campioanelor

Revenind la titlul de la Turneul Campioanelor, atmosfera a fost una aparte: nu a existat poza oficială dinainte de partidă, dat fiind că ucraineana Elina Svitolina continuă să refuze gesturile altminteri uzuale în situațiile sportive, de a da mâna sau a se fotografia cu sportive din Rusia și Belarus, pe fondul războiului din țara ei. Ulterior, la festivitatea de premiere, Elina Svitolina a ignorat-o pe Mirra Andreeva, fără a o menționa în discursul său, iar ulterior s-a dus imediat la bancă, unde a stat jos cât timp campioana competiției. Cea din urmă a avut, însă, o altă abordare, declarând: „Vreau să o felicit pe Elina și întreaga echipă pentru o săptămână extraordinară. Ați avut un sezon extraordinar. Știu că este greu să pierzi finala. Ai o fetiță mică. Ești o mamă extraordinară pentru că ai revenit și ai reușit să faci toate acestea. Nici nu-mi pot imagina cât de greu trebuie să fie. Felicitări pentru acest lucru, precum și întregii tale echipe. Îți doresc mult succes în sezonul următor”. Odată cu titlul de la Turneul Campioanelor, tânăra jucătoare de 19 ani a avut un discurs amuzant, spunând că nu are permis de conducere și, din acest motiv, vrea măcar să se urce în automobil pentru a claxona. 
Grație succesului său, Mirra Andreeva se impune drept cea mai tânără campioană a WTA Finals, după Maria Sharapova, din 2004. De-a lungul timpului, Chris Evert a reuşit acest lucru la ediţia inaugurală din 1972, iar Serena Williams a câştigat trei meciuri fără să piardă niciun set în 2001, înainte de a obţine titlul prin neprezentare. Practic, Mirra Andreeva încheie anul pe poziția secundă a ierarhiei mondiale din tenisul feminin, după ce la începutul lui 2026 se afla pe locul 13, însă primul său titlu de Grand Slam, de la Roland Garros și primul titlu la WTA Finals, de la Indian Wells, au propulsat-o în lumina reflectoarelor din „sportul alb”.

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