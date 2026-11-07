Nu se mai retrage? Anunțul Soranei Cîrstea, după un an senzațional în tenis

Odată cu teoretic ultimul turneu din cariera Soranei Cîrstea (36 de ani, 15 WTA), potrivit anunțului făcut despre retragerea sa, la finele lui 2025, speranțele că s-ar putea răzgândi au devenit tot mai intense, grație parcursului senzațional din anul acesta. După ce s-a oprit în sferturile de finală d la Hong Kong, turneu de categorie 250 WTA, românca a comentat situația sa în „sportul alb”, dând de înțeles că ia în calcul o continuare.

Sorana Cîrstea ar putea continua în tenis Foto: EPA

„Bilanțul” Soranei Cîrstea în 2026 „ilustrează” un număr impresionant de victorii, 40 și doar 18 înfrângeri. Printre „bornele” sale de anul acesta figurează învingerea unui lider mondial, belarusa Aryna Sabalenka, la Roma, calificarea în sferturi la un turneu de Grand Slam, Roland Garros și atingerea celei mai bune poziții din cariera sa, locul 15, în ierarhia WTA.

Va anunța decizia finală, peste câteva săptămâni

În „lumina” acestor reușite, Sorana Cîrstea a vorbit despre ce simte, la finalul acestui an, recunoscând că a început să aibă îndoieli asupra retragerii, în momentele de performanță, declarând: „Având în vedere felul în care s-au încheiat lucrurile aici, în Asia, cred că decizia este destul de clară. Am fost complet epuizată, nu mai aveam energie deloc și a fost un an lung. Am nevoie de o pauză pentru a procesa totul, apoi anunțul final va veni, cel mai probabil, peste câteva săptămâni”.

De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat de Grand Slam sferturile de finală la US Open, în 2023 și la Roland Garros, în 2009 și 2026, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, câștigată în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a luat trofeul de dublu.