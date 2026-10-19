 Cindy Crawford, mesaj sfâșietor după moartea fiului ei, Presley Gerber. Ce a transmis familia: „A fost iubit, acum și pentru totdeauna”
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FotoCindy Crawford, mesaj sfâșietor după moartea fiului ei, Presley Gerber. Ce a transmis familia: „A fost iubit, acum și pentru totdeauna”

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Lumea modei este în doliu după moartea lui Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber. Tânărul s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani, iar vestea i-a îndurerat profund pe cei apropiați. La o lună de la decesul lui Presley, familia acestuia a vorbit despre durerea resimțită, dar și despre recunoștința pentru susținerea primită din partea fanilor.

Cindy Crawford și familia foto Profimedia jpg
Foto: arhivă

Mesajul lui Cindy Crawford și al soțului său

Potrivit postării făcute de Cindy Crawford, fostul model, ea și soțul său Rande Gerber au vorbit despre pierderea fiului lor și despre durerea greu de descris prin cuvinte.

„Suntem cu inimile frânte după pierderea fiului și fratelui nostru iubit. Ne simțim binecuvântați că l-am avut pe Presley în viețile noastre timp de 27 de ani. A fost un suflet bun și frumos, care a iubit și a fost iubit, acum și pentru totdeauna”, au scris cei doi.

Părinții au mărturisit că sunt mândri de felul în care Presley și-a trăit viața și de modul în care a ales să se raporteze la cei din jur.

„Suntem atât de mândri de felul în care s-a purtat în lume, cu bunătate și vulnerabilitate. Suntem recunoscători pentru toată dragostea și susținerea primită din partea celor care ne cunosc și ne iubesc familia. Până ne vom revedea, băiatul nostru drag”, au transmis Cindy Crawford și Rande Gerber.

Kaia Gerber a vorbit și ea despre fratele său

Modelul a distribuit o serie de fotografii și filmări din copilărie, însoțite de o scrisoare adresată fratelui său. Kaia a mărturisit că îi este imposibil să găsească cuvintele potrivite pentru a descrie durerea pe care o simte.

„Prez, nu am cuvinte. Poate că micul miracol este că nici nu am avut nevoie de ele vreodată. Cuvintele eșuează, reduc și simplifică adevărul. Cât de naivă am fost să cred că limbajul poate depăși durerea”, a scris aceasta.

Tânăra a spus că pierderea fratelui său este greu de acceptat și că încearcă să învețe cum să trăiască în absența lui.

„Știi cât de mult am iubit să fiu sora ta. A fost întotdeauna și va rămâne pentru totdeauna lucrul meu preferat despre mine”, a adăugat Kaia.

În continuarea mesajului, aceasta l-a descris pe Presley drept o persoană „în mod natural bună” și unul dintre cei mai importanți oameni din viața sa.

În mesajul său emoționant, Kaia Gerber a mărturisit că nici toate cărțile citite și nici experiențele de viață nu au pregătit-o pentru o astfel de pierdere.

„Am citit toate cărțile și tot nu am niciun răspuns. Nu există cuvinte care să poată descrie amploarea pierderii tale. Sunt, la propriu, în genunchi”, a scris aceasta.

Modelul a recunoscut că îi este imposibil să găsească expresii care să redea durerea pe care o simte după moartea fratelui său.

„Nu am cuvinte și poate că mica binecuvântare este faptul că nu am avut nevoie de ele niciodată. Cuvintele eșuează, simplifică și nu reușesc niciodată să surprindă adevărul. Cât de naivă am fost să cred că limbajul poate depăși durerea”, a transmis Kaia.

Fiica lui Cindy Crawford a vorbit și despre legătura specială pe care a avut-o cu Presley, mărturisind că a fi sora lui a reprezentat întotdeauna lucrul pe care l-a iubit cel mai mult la propria persoană.

Într-unul dintre cele mai emoționante pasaje ale scrisorii, Kaia și-a amintit cum fratele ei obișnuia să facă primul lucruri de care ea se temea, doar pentru a-i demonstra că nu sunt atât de înfricoșătoare. 

După moartea lui, când familia i-a oferit unul dintre cerceii acestuia, Kaia a mărturisit că nu s-a putut gândi decât că obiectul îi aparținea fratelui său și că și-ar fi dorit din tot sufletul ca el să nu fie cel care „pleacă primul”.

„Să spun că a te iubi a fost cel mai ușor lucru din lume ar însemna că a necesitat vreun efort. Eu m-am născut iubindu-te. Voi muri iubindu-te. Nu a existat niciodată altceva”, a mai scris ea.

Mesajul s-a încheiat cu un omagiu sfâșietor adresat fratelui său: „Cel mai bun prieten al meu, marele meu protector, omul alături de care am râs cel mai mult și marea iubire a vieții mele. Mi-ai luminat toate lumânările și mi-ai alungat toți demonii. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Doar tu știi cât de mult. Mulțumesc că ai fost aici”.

După publicarea scrisorii, Kaia Gerber a distribuit și o fotografie din copilărie în care apare alături de Presley privind marea, precum și poemul „The Gate”, scris de Marie Howe în memoria fratelui său, decedat la vârsta de 28 de ani.

Presley Gerber și lupta cu depresia și dependențele

Presley Gerber și-a început cariera în modelling la doar 15 ani, după ce a semnat cu prestigioasa agenție IMG Models. De-a lungul timpului, acesta a colaborat cu branduri celebre precum Burberry, Dolce & Gabbana și Bottega Veneta.

În ultimii ani, tânărul a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală și despre lupta cu dependențele. În luna martie, el a publicat un videoclip în care apărea în timpul unui tratament de sevraj desfășurat în Cancun, Mexic. Presley a decedat la 27 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2026.

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