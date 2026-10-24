 Cum arată Nicole Kidman în costum de baie la 59 de ani. Actrița a făcut furori cu silueta sa: „Dumnezeule!”
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Cum arată Nicole Kidman în costum de baie la 59 de ani. Actrița a făcut furori cu silueta sa: „Dumnezeule!”

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La 59 de ani, Nicole Kidman demonstrează că frumusețea și senzualitatea nu țin cont de vârstă. Celebra actriță de la Hollywood a realizat o ședință foto spectaculoasă pentru ediția din noiembrie a revistei Vogue Australia, afișând o siluetă impecabilă într-un costum de baie negru decoltat.

Nicole Kidman, apariție îndrăzneață la 59 de ani
Nicole Kidman, apariție îndrăzneață la 59 de ani Foto: profimedia

Nicole Kidman, colecția de imagini din „Homecoming”

Ședința foto a fost realizată de apreciatul fotograf Lachlan Bailey și stilizată de Christine Centenera, marcând o întoarcere simbolică a actriței la originile sale australiene.

Nicole a împărtășit câteva dintre instantanee pe contul său de Instagram alături de descrierea sugestivă „Homecoming”, acompaniată de drapelul Australiei și o inimă albastră.

Într-unul dintre cele mai comentate cadre, actrița apare în apele strălucitoare ale oceanului, cu părul blond-roșcat ud căzându-i liber pe umeri, purtând un top de bikini cu bretele late și decolteu generos, completat spectaculos de un colier metalic masiv.

O altă imagine o surprinde sprijinită de un perete crem, cu un braț ridicat deasupra capului, purtând o piesă decorată cu emblema casei Chanel, slip cu talie înaltă și o pereche de pantaloni turcoaz cu imprimeu, lăsați lejer pe șolduri.

Reacțiile colegelor de la Hollywood au apărut instantaneu. Actrița Elle Fanning a comentat cu entuziasm: „Dumnezeule, fotografiile astea sunt senzaționale, Nicole!”.

Revelația de la 59 de ani: „E ciudat să ajungi la asta abia la vârsta mea”

În interviul acordat publicației din țara sa natală, Nicole Kidman a abordat cu relaxare și autoironie statutul său de femeie celebră. Întrebată cum este să te simți Nicole Kidman, o aluzie la piesa muzicală lansată de tânăra artistă pop Adela și denumită după numele actriței, vedeta a oferit un răspuns lipsit de menajamente:

„Nu am nicio idee despre ce înseamnă să te simți ca mine, pentru că mă pot simți mizerabil, ca să spun așa, și să-mi zic: 'Azi nu mă simt deloc în formă'”, potrivit Hello Magazine.

Cu toate acestea, actrița a subliniat că a învins nesiguranțele trecutului și trăiește o perioadă de liniște interioară: „Noua mea realizare este că pur și simplu mă simt mult mai bine în propria piele în momentul de față… E ciudat să capeți această încredere abia la 59 de ani, dar mă bucur că, într-un fel, am reușit să ajung aici”.

Vedeta a povestit și despre generozitatea de a susține tânăra generație, amintind cum interpreta Adela a contactat-o înainte de a lansa piesa dedicată ei: „Tot scopul meu este să sprijin acești tineri artiști, sub orice formă. E atât de tânără, atât de talentată și știe să scrie refrene bune, nu-i așa? Nu ascultasem piesa, dar mi-a trimis versurile și am fost de acord: 'Dă-i drumul, fată!'”.

Secretul siluetei și protecția solară din copilărie

Forma fizică de invidiat a actriței nu este rezultatul unor diete draconice sau al unor antrenamente rigide, ci al unui stil de viață adaptabil. Nicole a explicat că nu urmează un program fix de fitness, ci alege mișcarea flexibilă în funcție de călătorii și proiecte: aleargă, merge cu bicicleta și practică yoga oriunde se află pe glob. Pe plan nutrițional, merge pe o regulă a echilibrului: circa 80% hrană sănătoasă și curată, lăsând un procent de 20% pentru micile pofte culinare.

Totodată, pielea impecabilă la aproape 60 de ani este rezultatul unei discipline învățate încă din copilăria petrecută sub soarele arzător al Australiei. Având un ten foarte deschis și sensibil, actrița a fost nevoită să folosească unguente protectoare cu zinc încă de mică, în timp ce ceilalți copii se jucau direct la soare.

Obiceiul a devenit o a doua natură pentru ea, vedeta menționând că nu iese niciodată fără pălărie și cremă cu factor ridicat de protecție, iar rutina de seară include întotdeauna uleiuri faciale hidratante. 

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