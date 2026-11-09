 De la Oscaruri și milioane de fani la scandaluri uriașe. Celebritățile care și-au compromis imaginea
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De la Oscaruri și milioane de fani la scandaluri uriașe. Celebritățile care și-au compromis imaginea

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În lumea divertismentului, construirea unei imagini publice poate dura zeci de ani, însă uneori este nevoie de doar câteva secunde pentru ca totul să se prăbușească. 

Celebrități care și-au ruinat cariera
Celebrități care și-au ruinat cariera Foto: shutterstock

Fie că a fost vorba despre scandaluri, acuzații grave sau decizii controversate, numeroase vedete au trecut de la statutul de idol la cel de personaj criticat intens de public.  

Numele care apar pe listă celor care și-au distrus imaginea

Unul dintre cele mai des invocate exemple este Will Smith. Actorul și muzicianul era considerat ani la rând una dintre cele mai simpatice și respectate figuri de la Hollywood. Totul s-a schimbat însă în momentul în care l-a pălmuit pe Chris Rock pe scena premiilor Oscar din 2022.

Incidentul a făcut înconjurul lumii și a afectat serios imaginea actorului, care până atunci fusese perceput drept un model de profesionalism și discreție.

Un alt nume menționat frecvent este Ellen DeGeneres. Ani la rând, prezentatoarea și-a construit un brand bazat pe bunătate și empatie, devenind una dintre cele mai apreciate figuri de televiziune din Statele Unite, potrivit unei postări Reddit.

Ulterior însă, acuzațiile privind atmosfera toxică din culisele emisiunii sale au schimbat radical percepția publicului și au dus la încheierea show-ului care o consacrase.

Și Lizzo a trecut printr-o schimbare dramatică de imagine. Artista și-a construit succesul promovând mesaje despre acceptarea de sine și body positivity, însă mai multe foste dansatoare au formulat acuzații privind comportamentul ei.

Controversele au afectat puternic percepția publicului, iar proiectele lansate ulterior nu au mai avut impactul succeselor din anii precedenți.

Un alt caz șocant

Printre cazurile care au șocat Hollywoodul se află și Kevin Spacey. Actorul era considerat unul dintre cei mai apreciați interpreți ai generației sale, iar serialul „House of Cards” îi consolidase statutul de superstar.

Acuzațiile de comportament sexual nepotrivit apărute ulterior au dus la excluderea sa din mai multe proiecte importante și la o prăbușire rapidă a carierei.

Nici Kanye West nu putea lipsi din astfel de discuții. Deși declinul său nu a fost asociat cu un singur moment precis, numeroasele declarații controversate din ultimii ani au determinat companii importante să întrerupă colaborările cu artistul.

În doar câteva săptămâni, rapperul a pierdut contracte de sute de milioane de dolari și o mare parte din susținerea mediului de afaceri.

Un alt exemplu este Jussie Smollett, actor cunoscut pentru rolul său din serialul „Empire”. Potrivit concluziilor anchetei, acesta ar fi pus la cale un presupus atac motivat de ură pentru a atrage atenția publică și pentru a-și impulsiona cariera.

Cazul a devenit unul dintre cele mai mediatizate scandaluri de la Hollywood, iar cariera sa nu și-a mai revenit după acel episod.

Pe lista exemplelor se află și Katy Perry, despre care unii comentatori consideră că și-a afectat imaginea printr-o serie de decizii publice controversate, începând cu schimbarea radicală de imagine din 2017 și continuând cu colaborări care au atras critici din partea fanilor.

Acuzații și controverse

În Marea Britanie, Roxanne Pallett a devenit la rândul ei un exemplu celebru după ce l-a acuzat pe un coleg din reality-show-ul „Celebrity Big Brother” că ar fi agresat-o. Înregistrările video difuzate ulterior au contrazis versiunea prezentată de actriță, iar reacția publicului a fost extrem de dură.

Toate aceste cazuri arată cât de fragil poate fi succesul în lumea celebrităților. O carieră construită în ani de muncă poate fi afectată de un singur gest, o singură decizie sau un scandal care schimbă definitiv modul în care publicul privește o vedetă.

În epoca rețelelor sociale, unde informațiile circulă instantaneu, recuperarea imaginii devine de multe ori la fel de dificilă precum construirea ei.

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