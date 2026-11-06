Joanna Cassidy, apariție de senzație în costum de baie la 81 de ani. Fanii au rămas uimiți

Joanna Cassidy, una dintre cele mai cunoscute actrițe ale anilor '80, a atras atenția fanilor după ce a publicat pe Instagram o fotografie care demonstrează că timpul pare să fi stat în loc pentru ea.

Joanna Cassidy, apariție de senzație în costum de baie la 81 de ani Foto: Getty Images

La 81 de ani, vedeta din Blade Runner a fost lăudată de admiratori pentru forma fizică de invidiat și apariția sa radiantă.

Cum s-a afișat Joanna Cassidy în costum de baie, la 81 de ani

În imaginea distribuită pe rețeaua de socializare, actrița apare relaxată pe un șezlong, în aer liber, purtând o cămașă albă legată în talie și o pereche de slipi albaștri de costum de baie. Joanna și-a completat ținuta cu o coafură lejeră, iar zâmbetul larg nu a trecut neobservat de urmăritorii săi.

„Ne vedem în acest weekend la Comic Con în Providence, Rhode Island, fie că plouă, fie că este soare!”, a scris actrița în descrierea fotografiei.

Imaginea a generat rapid numeroase reacții din partea fanilor, care au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de apreciere. Mulți dintre aceștia au remarcat aspectul său tineresc și energia pe care o transmite la peste opt decenii de viață.

Filmele care au consacrat-o pe Joanna Cassidy

Joanna Cassidy a cunoscut succesul internațional în 1982, după rolul replicantei Zhora Salome din filmul Blade Runner, unde a jucat alături de Harrison Ford. Ulterior, actrița și-a consolidat cariera prin apariții în producții celebre precum Who Framed Roger Rabbit?, Under Fire, The Fourth Protocol și Don't Tell Mom the Babysitter's Dead, potrivit Hello!.

Deși a trecut de 80 de ani, Joanna Cassidy continuă să participe la convenții dedicate filmelor și serialelor care au consacrat-o, păstrând o legătură strânsă cu publicul care i-a urmărit cariera de-a lungul deceniilor.

Secretul aspectului de invidiat

Într-un interviu acordat publicației People, actrița a declarat că se simte la fel de bine ca în tinerețe și că vârsta este, pentru ea, doar un număr.

„Sincer, nu mă simt deloc diferit față de cum mă simțeam la 30 de ani. Timpul este o iluzie. Știu că trece foarte repede, dar încerc să trăiesc zi de zi”, a afirmat vedeta.

Joanna Cassidy privește cu optimism anii care urmează și spune că fiecare nou deceniu reprezintă o aventură. Actrița a recunoscut că împlinirea vârstei de 50 de ani a fost mai dificil de acceptat, însă acum lucrurile stau complet diferit.

„Aceasta este doar cireașa de pe tort. Mă simt de parcă aș avea 35 de ani și cred că arăt destul de bine”, a spus starul din Blade Runner.

Întrebată cum reușește să se mențină într-o formă atât de bună, Joanna Cassidy a explicat că încearcă să aibă un stil de viață echilibrat și să îi ajute pe cei din jur.

„Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le fac este să dau ceva înapoi celor din jur. Învăț în continuare cât de important este acest lucru”, a explicat ea.

Actrița, mamă a doi copii, consideră că preocuparea pentru sănătate și bunătatea față de ceilalți contribuie la starea sa de bine.

„Tot ce trebuie să fac este să am grijă de mine, să fac mișcare și să fiu o persoană iubitoare și bună. Încă învăț cum să fiu un om mai bun, iar de fiecare dată când reușesc acest lucru mă simt mai bine”, a adăugat vedeta.