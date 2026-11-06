 Joanna Cassidy, apariție de senzație în costum de baie la 81 de ani. Fanii au rămas uimiți
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoJoanna Cassidy, apariție de senzație în costum de baie la 81 de ani. Fanii au rămas uimiți

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Joanna Cassidy, una dintre cele mai cunoscute actrițe ale anilor '80, a atras atenția fanilor după ce a publicat pe Instagram o fotografie care demonstrează că timpul pare să fi stat în loc pentru ea. 

Joanna Cassidy, apariție de senzație în costum de baie la 81 de ani
Joanna Cassidy, apariție de senzație în costum de baie la 81 de ani Foto: Getty Images

La 81 de ani, vedeta din Blade Runner a fost lăudată de admiratori pentru forma fizică de invidiat și apariția sa radiantă.

Cum s-a afișat Joanna Cassidy în costum de baie, la 81 de ani

În imaginea distribuită pe rețeaua de socializare, actrița apare relaxată pe un șezlong, în aer liber, purtând o cămașă albă legată în talie și o pereche de slipi albaștri de costum de baie. Joanna și-a completat ținuta cu o coafură lejeră, iar zâmbetul larg nu a trecut neobservat de urmăritorii săi.

„Ne vedem în acest weekend la Comic Con în Providence, Rhode Island, fie că plouă, fie că este soare!”, a scris actrița în descrierea fotografiei.

Imaginea a generat rapid numeroase reacții din partea fanilor, care au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de apreciere. Mulți dintre aceștia au remarcat aspectul său tineresc și energia pe care o transmite la peste opt decenii de viață.

Filmele care au consacrat-o pe Joanna Cassidy

Joanna Cassidy a cunoscut succesul internațional în 1982, după rolul replicantei Zhora Salome din filmul Blade Runner, unde a jucat alături de Harrison Ford. Ulterior, actrița și-a consolidat cariera prin apariții în producții celebre precum Who Framed Roger Rabbit?, Under Fire, The Fourth Protocol și Don't Tell Mom the Babysitter's Dead, potrivit Hello!.

Deși a trecut de 80 de ani, Joanna Cassidy continuă să participe la convenții dedicate filmelor și serialelor care au consacrat-o, păstrând o legătură strânsă cu publicul care i-a urmărit cariera de-a lungul deceniilor.

Secretul aspectului de invidiat

Într-un interviu acordat publicației People, actrița a declarat că se simte la fel de bine ca în tinerețe și că vârsta este, pentru ea, doar un număr.

Sincer, nu mă simt deloc diferit față de cum mă simțeam la 30 de ani. Timpul este o iluzie. Știu că trece foarte repede, dar încerc să trăiesc zi de zi”, a afirmat vedeta.

Joanna Cassidy privește cu optimism anii care urmează și spune că fiecare nou deceniu reprezintă o aventură. Actrița a recunoscut că împlinirea vârstei de 50 de ani a fost mai dificil de acceptat, însă acum lucrurile stau complet diferit.

„Aceasta este doar cireașa de pe tort. Mă simt de parcă aș avea 35 de ani și cred că arăt destul de bine”, a spus starul din Blade Runner.

Întrebată cum reușește să se mențină într-o formă atât de bună, Joanna Cassidy a explicat că încearcă să aibă un stil de viață echilibrat și să îi ajute pe cei din jur.

„Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le fac este să dau ceva înapoi celor din jur. Învăț în continuare cât de important este acest lucru”, a explicat ea.

Actrița, mamă a doi copii, consideră că preocuparea pentru sănătate și bunătatea față de ceilalți contribuie la starea sa de bine.

„Tot ce trebuie să fac este să am grijă de mine, să fac mișcare și să fiu o persoană iubitoare și bună. Încă învăț cum să fiu un om mai bun, iar de fiecare dată când reușesc acest lucru mă simt mai bine”, a adăugat vedeta.

Ghid de cumpărături

theo rose si horia brenciu jpg
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține Vedete românești
razvan botezatu jpg
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost” Vedete românești
image
Fiul lui Marcel Ciolacu, promovat asistent universitar la UMF „Carol Davila” pe disciplina coordonată de Alexandru Rafila adevarul.ro
image
„Măicuțul” deghizat, prins la cerșit a 12-a oară. Câți bani face pe zi: „Nu prea mai pun oamenii botul” adevarul.ro

Parteneri

image
﻿Marius Mitran, euforic după Craiova – Egnatia 2-0: „Știința bate tot, Coelho știe mult!” www.fanatik.ro
image
Românii îşi pot monta panouri fotovoltace în balcon. Facturile scad cu peste 50% observatornews.ro
image
Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească www.antena3.ro
image
Guvernul Niculescu pregătește noi scheme de sprijin pentru populație și companii. Ce măsuri se mențin în această iarnă www.gandul.ro
image
Vești pentru pensionari înainte de sărbători! Poșta Română a anunțat data de la care începe plata pensiilor în decembrie www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Orașul mare din România în care șoferii nu primesc amenzi de la radarele fixe. Sistemul a costat 43 de milioane de lei, dar nu funcţionează playtech.ro
image
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!” www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
BEYONCE INSTAGRAM jpg
Beyoncé are o vilă de 200 de milioane $! Reședința din Malibu este una dintre cele mai scumpe din SUA Vedete internaționale
razvan botezatu jpg
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost” Vedete românești
image png
Andreea Berecleanu și Constantin Stan au împlinit 10 ani de căsnicie: „Sănătoși și împreună în iubire” Vedete românești
banner nucile din coliva jpg
#Exclusiv Click!
Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape? Vedete românești
Adela Popescu și Radu Vâlcan, la Șușani
Adela Popescu, nostalgică după vremurile de la Șușani: „Totul e fix la fel, doar că altfel” Vedete românești
theo rose si horia brenciu jpg
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține Vedete românești
alex gilca, valerie lungu si catalin bordea jpg
Alex Gîlcă a răbufnit la adresa lui Cătălin Bordea după ce a râs de Valerie Lungu. Ce i-a cerut în mod public Vedete românești
Inna și Deliric, sursă foto: Instagram
Inna și Deliric au trăit o experiență neașteptată în vacanță! Ce i-a surprins pe cei doi artiști Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net