 Judi Dench, cucerită de gestul neașteptat al lui Vin Diesel. Cadoul uriaș care a convins-o să accepte un rol
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Judi Dench, cucerită de gestul neașteptat al lui Vin Diesel. Cadoul uriaș care a convins-o să accepte un rol

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Judi Dench, una dintre cele mai apreciate actrițe britanice, a dezvăluit că a fost convinsă să accepte un rol într-un film după ce a primit un cadou imposibil de ignorat din partea unui celebru actor de la Hollywood.

Gestul care a impresionat-o pe actrița britanică
Gestul care a impresionat-o pe actrița britanică Foto: shutterstock

Mărturisirile lui Judy Dench

În noul său volum de memorii, „Is It Too Late to Make a Run for It?”, actrița în vârstă de 91 de ani și-a amintit momentul în care a fost contactată pentru a juca în filmul „The Chronicles of Riddick” din 2004, potrivit People.

Înainte de întâlnirea în care urma să-i propună rolul, Vin Diesel i-a trimis un buchet de flori atât de mare încât personalul teatrului unde juca nu a reușit să-l transporte până la cabină.

„Mi-a trimis un buchet atât de mare încât nu au reușit să-l urce pe scări până la cabina mea. A trebuit să-l lase la intrarea din spatele teatrului. Era cam de lungimea unui caiac și la fel de lat”, a povestit actrița.

Cu umorul caracteristic, vedeta a mărturisit că un asemenea gest a făcut dificil un refuz. „Nu poți să spui nu unui bărbat ca acesta, nu-i așa? Sunt foarte ușor de cucerit”, a glumit ea.

În cele din urmă, Judi Dench a acceptat rolul lui Aereon, un personaj extraterestru care îl ghidează pe eroul interpretat de Vin Diesel în producția SF lansată în 2004.

Nu a fost singura dată când un cadou a convins-o să accepte un rol

Actrița a dezvăluit că și Kenneth Branagh a apelat la o metodă specială pentru a o atrage într-un alt proiect cinematografic. Înainte ca aceasta să accepte să joace în Murder on the Orient Express, regizorul i-a oferit o batistă brodată cu inițialele personajului său.

„Trebuie să fi știut că așa mă va convinge. Este foarte șiret”, a povestit Dench, adăugând că ar accepta aproape orice propunere venită din partea lui Branagh.

Ulterior, când a aflat distribuția impresionantă a filmului, care îi includea pe Olivia Colman, Penélope Cruz, Johnny Depp și Derek Jacobi, actrița a știut că nu are cum să refuze proiectul.

În filmul lansat în 2017, Judi Dench a interpretat-o pe prințesa Natalia Dragomiroff, deși a recunoscut cu sinceritate că personajul nu s-a numărat printre favoritele sale.

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