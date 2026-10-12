La 91 de ani, Judi Dench știe cum își dorește să moară. „Detest asta!”
În ciuda vârstei înaintate, Judi Dench refuză categoric să se pensioneze, dar, în același timp, știe cum dorește să părăsească această lume, când va fi momentul pentru așa ceva.
Într-un interviu acordat publicației „The Times”, Judi Dench a fost întrebată cum se simte atunci când este numită „comoară națională”, o expresie folosită frecvent pentru a descrie personalitățile emblematice ale unei țări. Răspunsul său a fost cât se poate de direct: „Detest să mi se spună așa!”, a exclamat Judi Dench, explicând că o asemenea etichetă o face să se simtă ca „o relicvă prăfuită”.
„Nu, fir-ar să fie, nu a venit vremea să mă retrag!”
Actrița nu privește bătrânețea ca pe un motiv de a renunța la pasiunile sale și nici nu are răbdare cu cei care consideră că, la această vârstă, ar trebui să se odihnească și să lase scena în urmă.
Dench a povestit că s-a săturat să audă întrebări precum „Când ai de gând să te retragi?” sau „Nu crezi că a venit timpul să te mai și odihnești?”. „Nu, fir-ar să fie, nu a venit vremea!”, a replicat actrița, în stilul său inconfundabil.
Cu umorul său acid și spiritul independent care au consacrat-o, câștigătoarea premiului Oscar a dezvăluit că și-ar dori să moară într-o cabină de teatru, după o reprezentație, făcând ceea ce a adorat întreaga viață: să joace.
Mai mult, Judi Dench spune că ar vrea să elimine din vocabular cuvinte precum „pensionare”, „vintage” și „bătrân”, considerate de ea etichete care îi limitează pe oameni și le impun o anumită conduită odată cu înaintarea în vârstă.
O ultimă reprezentație, înainte de tragerea cortinei
Când vine vorba despre felul în care și-ar dori să-și încheie viața, actrița are o imagine foarte clară în minte. Ea l-a dat drept exemplu pe actorul Newton Blick, care a murit în cabina sa de teatru după o reprezentație. „Vreau să fiu ca Newton Blick, care a murit în cabina lui după un spectacol”, a mărturisit Judi Dench.