 La 91 de ani, Judi Dench știe cum își dorește să moară. „Detest asta!”
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La 91 de ani, Judi Dench știe cum își dorește să moară. „Detest asta!”

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În ciuda vârstei înaintate, Judi Dench refuză categoric să se pensioneze, dar, în același timp, știe cum dorește să părăsească această lume, când va fi momentul pentru așa ceva.

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Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat publicației „The Times”, Judi Dench a fost întrebată cum se simte atunci când este numită „comoară națională”, o expresie folosită frecvent pentru a descrie personalitățile emblematice ale unei țări. Răspunsul său a fost cât se poate de direct: „Detest să mi se spună așa!”, a exclamat Judi Dench, explicând că o asemenea etichetă o face să se simtă ca „o relicvă prăfuită”.

„Nu, fir-ar să fie, nu a venit vremea să mă retrag!”

Actrița nu privește bătrânețea ca pe un motiv de a renunța la pasiunile sale și nici nu are răbdare cu cei care consideră că, la această vârstă, ar trebui să se odihnească și să lase scena în urmă.

Dench a povestit că s-a săturat să audă întrebări precum „Când ai de gând să te retragi?” sau „Nu crezi că a venit timpul să te mai și odihnești?”. „Nu, fir-ar să fie, nu a venit vremea!”, a replicat actrița, în stilul său inconfundabil.

Cu umorul său acid și spiritul independent care au consacrat-o, câștigătoarea premiului Oscar a dezvăluit că și-ar dori să moară într-o cabină de teatru, după o reprezentație, făcând ceea ce a adorat întreaga viață: să joace.

Mai mult, Judi Dench spune că ar vrea să elimine din vocabular cuvinte precum „pensionare”, „vintage” și „bătrân”, considerate de ea etichete care îi limitează pe oameni și le impun o anumită conduită odată cu înaintarea în vârstă.

O ultimă reprezentație, înainte de tragerea cortinei

Când vine vorba despre felul în care și-ar dori să-și încheie viața, actrița are o imagine foarte clară în minte. Ea l-a dat drept exemplu pe actorul Newton Blick, care a murit în cabina sa de teatru după o reprezentație. „Vreau să fiu ca Newton Blick, care a murit în cabina lui după un spectacol”, a mărturisit Judi Dench.

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