 Kim Kardashian, în centrul unui scandal după lansarea unui calendar Advent de 148 de dolari. Clienții vor primi banii înapoi
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VideoKim Kardashian, în centrul unui scandal după lansarea unui calendar Advent de 148 de dolari. Clienții vor primi banii înapoi

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Brandul SKIMS, fondat de Kim Kardashian, se confruntă cu un val de critici din partea clienților, după ce calendarul Advent lansat pentru sezonul sărbătorilor i-a dezamăgit pe mulți dintre cumpărători.

Kim Kardashian, probleme cu clienții SKIMS
Kim Kardashian, probleme cu clienții SKIMS Foto: Instagram

Calendar Advent de 148 de dolari, criticat pentru conținutul său

Nemulțumirea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, unde utilizatorii au publicat videoclipuri și comentarii ironice despre produsele găsite în cutiuțele calendarului. 

Cumpărătorii au descoperit în interior accesorii precum elastice de păr, agrafe, clipsuri, brelocuri și o oglindă compactă. Deși obiectele poartă semnătura brandului, mulți au considerat că valoarea lor nu justifică prețul produsului.

Pe TikTok, mai mulți utilizatori au comparat conținutul calendarului cu obiectele pe care le găsești într-o geantă sau printre pernele canapelei. Alții au realizat videoclipuri parodice în care au adunat diverse mărunțișuri din casă și au glumit că au recreat propriul calendar Advent SKIMS.

Un videoclip în care o clientă despachetează produsele a devenit viral, adunând zeci de milioane de vizualizări și generând mii de comentarii, potrivit KTVI

Kimberly, chiar începi să mă enervezi. Este mult prea scump!”, a spus aceasta în clipul care a circulat masiv pe platformele sociale.

Valul de critici a continuat și în secțiunile de comentarii, unde mulți utilizatori au ironizat raportul dintre preț și conținut. „Cel mai valoros obiect este cutia”, a scris un internaut.

Alții au comparat accesoriile cu obiecte găsite întâmplător prin casă, afirmând că produsele par mai degrabă niște mărunțișuri decât surprize premium incluse într-un calendar de aproape 150 de dolari.

SKIMS oferă rambursări și credit în magazin

În urma reacțiilor negative, reprezentanții SKIMS au anunțat că au contactat clienții și că le oferă posibilitatea de a primi rambursarea integrală a sumei plătite sau credit pentru cumpărături viitoare. Un purtător de cuvânt al companiei a recunoscut că produsul nu a corespuns așteptărilor tuturor cumpărătorilor.

„Pentru unii, calendarul nu a îndeplinit așteptările”, au transmis reprezentanții brandului.

În ciuda controverselor, scandalul a adus și mai multă atenție brandului fondat de Kim Kardashian în 2019. De asemenea, în ultimii ani, SKIMS s-a transformat într-un adevărat fenomen în industria modei și a produselor modelatoare. Potrivit evaluărilor realizate în cadrul unei runde de finanțare din 2025, compania a ajuns la o valoare estimată de aproximativ 5 miliarde de dolari.

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