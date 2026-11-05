Bianca Censori, decolteu amețitor într-o salopetă mulată! A atras toate privirile

Bianca Censori (31 de ani) a venit cu o ținută extrem de provocatoare la cea mai recentă prezentare de modă Yeezy, organizată de soțul ei, rapperul Kanye West (49 de ani), în Los Angeles. Fosta arhitectă australiană a purtat o salopetă mulată, bej, cu un decolteu foarte adânc, care i-a lăsat bustul și abdomenul la vedere.

Bianca Censori a purtat o salopetă mulată Foto: Getty Images

Bianca Censori a completat ținuta cu cizme înalte din piele întoarsă și o geantă în aceeași nuanță. La un moment dat, banda adezivă folosită pentru fixarea materialului a devenit vizibilă, iar Bianca a avut parte de un mic incident vestimentar.

Prezentarea a fost și o reuniune de familie. Kanye a venit alături de toți cei patru copii pe care îi are cu fosta soție, Kim Kardashian (46 de ani): North (13 ani), Saint (10 ani), Chicago (8 ani) și Psalm (7 ani).

Cei mici au purtat haine în tonuri de maro, bej și negru, în timp ce North a ales o ținută gotică, cu perucă turcoaz și lentile de contact asortate, potrivit tabloidului britanic Daily Mail. Evenimentul a marcat relansarea colecției Yeezy, după o pauză de patru ani.

Bianca Censori și Kanye West s-au căsătorit în 2022 Foto: Instagram

Adevărul din spatele ținutelor provocatoare purtate de Bianca Censori

De la căsătoria din 2022, Kanye West și Bianca Censori au devenit unul dintre cele mai comentate cupluri din showbiz. Aparițiile lor au stârnit numeroase controverse, însă Bianca a fost cel mai adesea în centrul atenției din cauza vestimentației sale provocatoare, care a depășit de multe ori limitele obișnuite ale aparițiilor publice.

Unul dintre cele mai controversate momente s-a petrecut la Premiile Grammy din 2025. Bianca a pășit pe covorul roșu purtând o haină de blană, pe care a dat-o jos în fața fotografilor, dezvăluind o ținută complet transparentă.

Imaginile au fost preluate de publicații din întreaga lume și au readus în discuție stilul vestimentar al soției rapperului.

Repetatele apariții în ținute considerate mult prea îndrăznețe au alimentat și zvonurile potrivit cărora Kanye ar fi cel care decide cum se îmbracă partenera sa. Milo Yiannopoulos, fost purtător de cuvânt al cuplului, a respins însă această variantă. Și rapperul a susținut public că Bianca își alege singură hainele și că nu îi impune ce să poarte.

Cu toate acestea, presa britanică a scris că artistul ar fi încurajat-o să adopte un stil vestimentar tot mai provocator, contribuind la construirea imaginii sale publice. Kanye ar fi urmărit chiar să o transforme într-un sex-simbol, descriind-o drept „cea mai sexy femeie din lume”.