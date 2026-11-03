 Kim Kardashian, Glenn Close și Naomi Watts, spectacol de eleganță pe covorul roșu din New York
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Kim Kardashian, Glenn Close și Naomi Watts, spectacol de eleganță pe covorul roșu din New York

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Kim Kardashian a atras toate privirile la premiera sezonului al doilea al serialului „All’s Fair”, desfășurată luni, la Highline Studios, în New York. Vedeta a ales o ținută îndrăzneață, care i-a pus în evidență silueta, și a fost în centrul atenției alături de colegele sale de distribuție, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts și Niecy Nash-Betts.

Kim Kardashian
Kim Kardashian Foto: Instagram

Evenimentul s-a transformat într-o adevărată prezentare de modă. Actrițele au sosit pe rând în ținute spectaculoase, iar apoi s-au reunit pentru fotografii pe covorul roșu, alături de producătorul executiv și regizorul Anthony Hemingway. După ceremonie, Kim Kardashian a condus grupul de invitați spre petrecerea organizată la Crane Club, scrie Daily Mail.

Kim Kardashian, într-o rochie din piele gri, cu corset și detalii din dantelă

În vârstă de 46 de ani, Kim Kardashian a mizat pe o rochie lungă din piele gri, cu un corset bine conturat și detalii din dantelă. Decolteul adânc, fără bretele, a evidențiat bustul, iar croiala mulată i-a pus în valoare formele.

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Foto: Instagram

Ținuta a fost completată de franjuri lungi, care imitau bretelele căzute pe umeri, dar și de panglici care coborau pe șolduri și se continuau de-a lungul fustei în stil sirenă. Rochia avea și o trenă amplă, care se desfășura în urma vedetei în timp ce aceasta pășea pe covorul roșu.

Kim a ales un colier masiv, cu imprimeu inspirat de pielea de șarpe, în ton cu detaliile corsetului. Pentru coafură, a optat pentru o variantă simplă: părul negru prins într-o coadă joasă, cu câteva șuvițe lăsate să-i încadreze chipul. Machiajul a fost unul dramatic, cu gene albe în zona inferioară a ochilor, blush roz și ruj nude, lucios.

Glenn Close și Sarah Paulson au impresionat cu apariții îndrăznețe

La 79 de ani, Glenn Close a ales o rochie tip palton, într-o nuanță crem, cu mâneci evazate și franjuri la terminații. Materialul avea un aspect natural, iar fusta cu detalii fluide a fost pusă în contrast cu cizmele negre, înalte, cu toc sculptural.

Actrița a avut parte și de o surpriză pe covorul roșu: drag queen-ul Alexis Stone a apărut îmbrăcat într-o ținută aproape identică și cu o transformare care semăna izbitor cu chipul lui Glenn Close. Cele două au pozat împreună, transformând momentul într-unul dintre cele mai comentate apariții ale serii.

Sarah Paulson, în vârstă de 51 de ani, a ales o rochie neagră care combina catifeaua cu pliuri din piele cu imprimeu de șarpe. Decolteul asimetric, fără bretele, și volumele din zona șoldurilor au adus o notă inspirată de moda secolului al XVIII-lea. Actrița și-a completat ținuta cu mănuși și pantofi negri, cercei cu diamante și pietre roșii, dar și un ruj într-o nuanță intensă de magenta.

Naomi Watts, în vârstă de 58 de ani, a mers pe o rochie neagră, cu decolteu adânc, pe care a accesorizat-o cu pantofi cu toc foarte înalt, cercei rotunzi cu diamante și un ruj roșu aprins. Niecy Nash-Betts a atras atenția cu o rochie neagră sculpturală, completată de o eșarfă lungă, purtată peste cap și în jurul chipului. Ținuta avea și broderii aurii, iar machiajul în tonuri bronzate a completat apariția.

Teyana Taylor, Denise Richards și alte vedete au completat parada de ținute

Printre invitați s-a numărat și Teyana Taylor, care a ales o combinație inspirată de costumul masculin. Actrița nominalizată la Oscar a purtat un body alb, cu siluetă de corset și inserții transparente, peste care a adăugat un sacou scurt. Pantalonii cu croială amplă și design petrecut au completat ținuta.

Denise Richards, în vârstă de 55 de ani, a apărut într-o rochie neagră, cu guler tip halter, accesorizată cu bijuterii aurii. A optat pentru un coc ridicat, care i-a pus în evidență trăsăturile.

Elsie Hewitt, partenera lui Pete Davidson, a atras privirile într-un catsuit maro, foarte mulat, cu guler înalt și o eșarfă lungă prinsă în lateral. Dorinda Medley a ales o rochie din plasă neagră, purtată peste o piesă verde intens, în timp ce Melissa Gorga a venit într-o rochie tip zale, cu bretele halter. Soțul ei, Joe Gorga, a preferat o ținută complet neagră.

La eveniment a fost prezentă și Gia Giudice, fiica vedetei Teresa Giudice, care a purtat o rochie argintie cu bretele subțiri și pantofi metalizați cu platformă.

După încheierea premierei, invitații s-au îndreptat spre Crane Club pentru petrecerea dedicată noului sezon. Kim Kardashian a fost din nou în centrul atenției la sosire, în timp ce Niecy Nash-Betts a modificat aspectul rochiei sale, transformând-o într-o variantă scurtă, de tip mini, după ce a rearanjat trena.

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