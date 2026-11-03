Nicolas Cage, rămas fără locuință după apariția unui crater uriaș în apropierea casei sale din Malibu: „Sunt puțin fără adăpost”

Nicolas Cage a dezvăluit că este nevoit să locuiască temporar în hoteluri după ce proprietatea sa din Malibu a fost afectată de apariția unui crater de mari dimensiuni, care a determinat autoritățile locale să declare stare de urgență în zonă.

Nicolas Cage a rămas fără locuință Foto: arhivă

Nicolas Cage a trebuit să-și evacueze casa

Actorul în vârstă de 62 de ani a vorbit despre situația sa în timpul unui panel organizat la L.A. Comic Con, mărturisind că nu mai poate locui în casa de pe litoralul Californiei.

„În prezent sunt puțin fără adăpost. S-a întâmplat ceva cu locuința mea din Malibu, așa că trăiesc prin hoteluri”, a declarat starul din „Spider-Noir”, potrivit People.

Problemele locative i-au dat peste cap și planurile pentru Halloween. Cage a povestit că a petrecut sărbătoarea alături de fiica sa de 4 ani, August, pe care o are împreună cu soția sa, Riko Shibata. Actorul mai are doi fii, Weston și Kal-El, din relațiile anterioare.

„Nu am parte de obișnuiții copii care vin la colindat și de atmosfera pe care mi-aș fi dorit-o în această seară”, a spus actorul.

El a explicat că și-a dus fiica la tradiționalul colindat de Halloween în Santa Monica, iar după ce aceasta a adormit, a urmărit celebrul film horror „The Shining”.

Cum a apărut craterul din apropierea casei lui Nicolas Cage

Situația este consecința unui incident produs în luna septembrie, când un crater de proporții s-a format atât pe drumul de acces către proprietatea actorului, cât și în apropierea garajului său. Imaginile publicate de presa americană au arătat o parte a aleii complet prăbușită, cu bucăți de asfalt și resturi căzute în interiorul gropii.

Potrivit autorităților din Malibu, craterul are aproximativ 7,5 metri adâncime și o lățime estimată la aproape 18 metri. Oficialii au avertizat că acesta reprezintă un pericol imediat pentru locuințele din apropiere și pentru rezidenții zonei.

În urma incidentului, municipalitatea a declarat stare de urgență și a restricționat accesul către zeci de proprietăți. Șapte locuințe au fost declarate nesigure pentru locuire, iar alte câteva zeci riscă să fie afectate din cauza imposibilității accesului rutier în condiții de siguranță.

Deși traversează o perioadă complicată, Nicolas Cage pare să trateze situația cu umor. Actorul a lăsat să se înțeleagă că cel mai important lucru pentru el rămâne timpul petrecut alături de fiica sa, chiar dacă, momentan, nu mai are o locuință pe care să o numească „acasă”.