Kourtney Kardashian, fotografii emoționante cu fiul ei, Rocky Thirteen, din primele luni de viață. Băiețelul a împlinit 3 ani

Kourtney Kardashian și-a sărbătorit fiul cel mic, Rocky Thirteen, într-un mod special. Vedeta în vârstă de 47 de ani a marcat împlinirea a trei ani de către băiețel printr-o serie de fotografii de colecție, surprinse în perioada în care acesta era doar un bebeluș.

Fotogtafiile transmise de Kourtney Kardashian Foto: Getty

Kourtney Kardashian, imaginile postate cu ocazia zilei de naștere a băiatului ei

Kourtney Kardashian a publicat pe Instagram două imagini emoționante cu fiul său, pe care îl are împreună cu soțul ei, Travis Barker. Într-una dintre fotografii, vedeta apare ținându-l în brațe și sărutându-l cu tandrețe pe obraz. Cea de-a doua imagine surprinde un moment intim din primele luni de viață ale micuțului, în care Kourtney îl alăptează.

„Cerul a suflat în toate trompetele și a cântat din toate coarnele în minunata, extraordinara noapte în care te-ai născut. 1.11.23”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor, evocând emoția venirii pe lume a fiului său.

Rocky, cel mai mic membru al familiei Kardashian-Barker

Kourtney Kardashian și Travis Barker au devenit părinții lui Rocky pe 1 noiembrie 2023. Băiețelul este cel mai mic dintre cei șapte copii ai familiei lor extinse.

Vedeta mai are trei copii din relația anterioară cu Scott Disick: Mason, în vârstă de 16 ani, Penelope, de 14 ani, și Reign, de 11 ani.

La rândul său, Travis Barker este tatăl a doi copii, Alabama, în vârstă de 20 de ani, și Landon, de 23 de ani, pe care îi are din căsnicia cu Shanna Moakler. De asemenea, muzicianul este apropiat de Atiana De La Hoya, fiica fostei sale soții dintr-o relație anterioară, pe care a crescut-o ca pe propriul copil, potrivit People.

Petrecere aniversară cu tematică „Țestoasele Ninja”

Înainte de ziua de naștere a lui Rocky, Kourtney le-a oferit urmăritorilor săi și câteva imagini de la petrecerea organizată în cinstea micuțului, desfășurată duminică, 8 noiembrie.

Evenimentul a avut o tematică inspirată din celebra franciză „Teenage Mutant Ninja Turtles” („Țestoasele Ninja”), cu decorațiuni colorate, personaje îndrăgite și un arc decorativ pe care era inscripționat mesajul „Turtle Power”.

April O'Neil, Leonardo, Donatello, Michelangelo și Raphael au fost printre personajele care au contribuit la atmosfera de sărbătoare.

„Eu și visurile mele din copilărie legate de Țestoasele Ninja din 1990”, a scris Kourtney în descrierea videoclipului publicat pe rețelele sociale, dezvăluind astfel că petrecerea a fost inspirată și de propriile sale amintiri din copilărie.

Ziua propriu-zisă de naștere a lui Rocky a fost sărbătorită într-un cadru mai restrâns. Cu acea ocazie, Kourtney a publicat pe Instagram Story o fotografie cu tortul aniversar al băiețelului, decorat cu cifra 3 aurie și ceea ce păreau a fi figurine de dinozauri.

Kourtney Kardashian își dorește să devină din nou mamă

Pe lângă momentele frumoase petrecute alături de copii, Kourtney a făcut recent și câteva dezvăluiri despre posibilitatea de a avea un alt copil cu Travis Barker.

Într-un episod recent al emisiunii „The Kardashians”, vedeta a discutat cu surorile sale, Kim și Khloé Kardashian, despre dorința de a deveni din nou mamă. Kourtney a mărturisit că, în fiecare lună, are impresia că ar putea fi însărcinată, chiar dacă acest lucru nu se întâmplă.

Ea a explicat că, după ce a încheiat perioada alăptării, ciclul menstrual a revenit la normal, lucru care i-a oferit o perspectivă mai clară asupra propriului corp.