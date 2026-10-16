Lady Gaga, gestul special pe care îl face în fiecare seară pentru fiica sa. Artista se bucură de fiecare moment alături de Rose

Lady Gaga trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa, după ce a devenit mamă pentru prima dată.

Lady Gaga, gestul special pe care îl face în fiecare seară pentru fiica sa Foto: arhivă

Potrivit unei surse apropiate artistei, cântăreața și logodnicul său, Michael Polansky, formează acum o „familie completă” alături de fiica lor, Rose Bean, venită pe lume pe 9 iunie 2026.

Cum îmbrățișează Lady Gaga rolul de mamă

Surse citate de People susțin că vedeta s-a adaptat foarte bine rolului de mamă, fiind extrem de protectoare și afectuoasă cu micuța. Lady Gaga obișnuiește să îi cânte fiicei sale melodia „La Vie en Rose”, piesă care ar fi inspirat și alegerea numelui Rose, dar și diverse cântece de leagăn înainte de culcare.

Deși vestea venirii pe lume a copilului a fost făcută publică abia în luna septembrie, apropiații artistei spun că atât ea, cât și Michael Polansky sunt încântați de noul capitol din viața lor.

„Se simt ca o familie completă și amândoi radiază atunci când vorbesc despre evoluția lui Rose”, a declarat o sursă pentru publicația americană.

Dorinta de a deveni mamă nu este una nouă pentru Lady Gaga. Încă din 2020, artista mărturisea într-un interviu pentru InStyle că își dorește copii și că așteaptă cu nerăbdare momentul în care va avea propria familie.

Mai recent, într-o apariție la emisiunea lui Howard Stern, cântăreața a afirmat că, odată devenită mamă, principala sa prioritate va fi să îi ofere copilului o copilărie sigură și fericită. Totuși, vedeta a precizat că nu intenționează să renunțe definitiv la muzică, urmând să găsească un echilibru între carieră și viața de familie.

De unde ar putea veni numele Rose Bean

Alegerea numelui Rose a stârnit deja speculații în jurul posibilei surse de inspirație. Originea exactă nu este cunoscută, însă numele ar putea avea legătură cu „La Vie En Rose”, celebra melodie franceză interpretată de Lady Gaga în filmul „A Star Is Born”.

Legătura cu piesa este cu atât mai interesantă cu cât artista și-a făcut, în 2019, un tatuaj reprezentând un trandafir de-a lungul coloanei vertebrale.

Cel de-al doilea prenume al fetiței, Bean, a atras la rândul său atenția. O posibilă explicație ar putea fi legătura cu cântărețul Carl Bean, despre care se menționează că a reprezentat o sursă de inspirație pentru piesa „Born This Way”, unul dintre hiturile artistei.

Deocamdată, nu este clar dacă aceste două elemente au stat efectiv la baza alegerii numelui Rose Bean.