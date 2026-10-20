O celebră actriță, în lacrimi după ce a aflat că a primit un diagnostic greșit: „Mi-am pierdut munca, mi-am pierdut viața”

Actrița Christina Applegate (54 de ani) a făcut o dezvăluire cutremurătoare în cel mai recent episod al podcastului său, „MeSsy”, pe care îl realizează alături de Jamie-Lynn Sigler.

O celebră actriță, în lacrimi după ce a aflat că a primit un diagnostic greșit Foto: Profimedia

După mai bine de cinci ani în care a suferit de simptome debilitante, a fost imobilizată la pat și a fost nevoită să folosească bastonul și scaunul cu rotile, medicii i-au transmis că, de fapt, nu suferă de scleroză multiplă (SM).

„Felicitări, nu ai scleroză!” – Vestea care a lăsat-o în stare de șoc pe Christina Applegate

Diagnosticată oficial în vara anului 2021, vestea a venit după o spitalizare recentă de câteva luni în Los Angeles. Deși cei din jur s-au bucurat, actrița a izbucnit în lacrimi, mărturisind că retragerea diagnosticului nu îi oprește durerile și nici nu îi redă sănătatea, potrivit Daily Mail.

„Medicul a intrat în salon și mi-a spus: «Felicitări, nu ai scleroză multiplă». N-am fost deloc fericită. Toată lumea din jur era fericită, dar eu nu. Nu funcționează așa: primești o eroare de diagnostic și dintr-o dată ești bine. Eu nu m-am vindecat! Dimpotrivă, starea mea s-a agravat. M-am întors la punctul zero, unde nu știu ce se întâmplă cu corpul meu. Picioarele mele nu funcționează, am nevoie în continuare de scaun cu rotile, nu pot merge de la mașină până în cabinet. Nu s-a întâmplat nicio minune când mi-a spus că nu am această boală”, a povestit Christina Applegate.

Viață distrusă și carieră oprită pentru un diagnostic greșit

Vedeta a explicat că vestea a aruncat-o într-o profundă confuzie și depresie, mai ales că diagnosticul inițial îi dăduse un motiv clar pentru declinul fizic și pentru decizia forțată de a renunța la cariera actoricească.

„Am trecut printr-o depresie cumplită. Mi-am pierdut locul de muncă, mi-am pierdut totul, viața mea pur și simplu s-a oprit pe loc. Aveam un motiv clar pentru care fiecare zi era un coșmar. Acum nu mai am nicio explicație, iar asta mă tulbură cumplit. Mă simt de parcă i-am dezamăgit pe toți cei care mă priveau ca pe un simbol în lupta cu această boală”, a completat artista.

Prezentă în cadrul aceluiași podcast, dr. Marwa Kaisey, profesor asociat în cadrul Departamentului de Neurologie de la Cedars-Sinai Medical Center, a explicat că nu există un test unic, cert, pentru scleroza multiplă, ci un set complex de criterii clinice. Potrivit specialistei, aproape unul din cinci pacienți diagnosticați cu SM — unii tratați cu medicamente specifice chiar zeci de ani — suferă, în realitate, de alte afecțiuni ale căror simptome mimează boala.