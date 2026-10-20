 O celebră actriță, în lacrimi după ce a aflat că a primit un diagnostic greșit: „Mi-am pierdut munca, mi-am pierdut viața”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

O celebră actriță, în lacrimi după ce a aflat că a primit un diagnostic greșit: „Mi-am pierdut munca, mi-am pierdut viața”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Actrița Christina Applegate (54 de ani) a făcut o dezvăluire cutremurătoare în cel mai recent episod al podcastului său, „MeSsy”, pe care îl realizează alături de Jamie-Lynn Sigler.

O celebră actriță, în lacrimi după ce a aflat că a primit un diagnostic greșit
O celebră actriță, în lacrimi după ce a aflat că a primit un diagnostic greșit Foto: Profimedia

După mai bine de cinci ani în care a suferit de simptome debilitante, a fost imobilizată la pat și a fost nevoită să folosească bastonul și scaunul cu rotile, medicii i-au transmis că, de fapt, nu suferă de scleroză multiplă (SM).

„Felicitări, nu ai scleroză!” – Vestea care a lăsat-o în stare de șoc pe Christina Applegate

Diagnosticată oficial în vara anului 2021, vestea a venit după o spitalizare recentă de câteva luni în Los Angeles. Deși cei din jur s-au bucurat, actrița a izbucnit în lacrimi, mărturisind că retragerea diagnosticului nu îi oprește durerile și nici nu îi redă sănătatea, potrivit Daily Mail.

„Medicul a intrat în salon și mi-a spus: «Felicitări, nu ai scleroză multiplă». N-am fost deloc fericită. Toată lumea din jur era fericită, dar eu nu. Nu funcționează așa: primești o eroare de diagnostic și dintr-o dată ești bine. Eu nu m-am vindecat! Dimpotrivă, starea mea s-a agravat. M-am întors la punctul zero, unde nu știu ce se întâmplă cu corpul meu. Picioarele mele nu funcționează, am nevoie în continuare de scaun cu rotile, nu pot merge de la mașină până în cabinet. Nu s-a întâmplat nicio minune când mi-a spus că nu am această boală”, a povestit Christina Applegate.

Viață distrusă și carieră oprită pentru un diagnostic greșit

Vedeta a explicat că vestea a aruncat-o într-o profundă confuzie și depresie, mai ales că diagnosticul inițial îi dăduse un motiv clar pentru declinul fizic și pentru decizia forțată de a renunța la cariera actoricească.

Am trecut printr-o depresie cumplită. Mi-am pierdut locul de muncă, mi-am pierdut totul, viața mea pur și simplu s-a oprit pe loc. Aveam un motiv clar pentru care fiecare zi era un coșmar. Acum nu mai am nicio explicație, iar asta mă tulbură cumplit. Mă simt de parcă i-am dezamăgit pe toți cei care mă priveau ca pe un simbol în lupta cu această boală”, a completat artista.

Prezentă în cadrul aceluiași podcast, dr. Marwa Kaisey, profesor asociat în cadrul Departamentului de Neurologie de la Cedars-Sinai Medical Center, a explicat că nu există un test unic, cert, pentru scleroza multiplă, ci un set complex de criterii clinice. Potrivit specialistei, aproape unul din cinci pacienți diagnosticați cu SM — unii tratați cu medicamente specifice chiar zeci de ani — suferă, în realitate, de alte afecțiuni ale căror simptome mimează boala.

Ghid de cumpărături

banner stana izbasa jpg
#Exclusiv Click!
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor Vedete românești
image png
FotoAndreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă” Vedete românești
image
Bateristul trupei Poison, vindecat de cancer în stadiul IV după ce chimioterapia a eșuat: Înregistram deja mesaje pentru copiii mei adevarul.ro
image
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident adevarul.ro

Parteneri

image
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, noul ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu www.fanatik.ro
image
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe observatornews.ro
image
O doctoriță din România plecată în vacanță a fost pe fază și a salvat viața unui om în aeroportul din Miami. Cine este Elena Sumanariu www.antena3.ro
image
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Alimentele pe care Ion Ţiriac nu le consumă niciodată. Aşa are o sănătate de fier la 87 de ani as.ro
image
Unde trebuie pus termostatul ca să nu consumi gaz inutil. Detaliul care poate conta la factura de iarnă playtech.ro
image
Prima promisiune pe care a făcut-o premierul Luca Niculescu are legătură cu sportul. Ce i-a transmis lui David Popovici și medaliaților olimpici și mondiali www.fanatik.ro
image
Umilit și amenințat de Narcis la Insula Iubirii, Remi reacționează. Întors în România, îi da 'fatala' celui care i-a furat iubita: 'Știai? www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar okmagazine.ro
image
Meghan Markle readuce magia Crăciunului pentru Archie și Lilibet. Ducesa a publicat un nou videoclip okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
Diana Șoșoacă FOTO Mediafax / Andreea Alexandru
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile Vedete românești
banner dinu maxer png
FotoDinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea după un accident grav. Ce a pățit artistul și cum se simte acum Vedete românești
jennifer lopez brett goldstein getty (2) jpg
Jennifer Lopez, iubește din nou? Artista ar avea o relație cu actorul Brett Goldstein, cu 11 ani mai tânăr Vedete internaționale
colaj gala premii Business Lounge png
Elisabeta Lipă, Camelia Potec şi Andreea Marin, premiate la Gala Business Lounge. Și ziarul Click! a luat Premiul pentru excelență în jurnalism Vedete românești
Aurelian Temișan, doi ani de insistențe pentru un omagiu Angelei Similea
#Exclusiv Click!
Aurelian Temișan a insistat doi ani pentru un omagiu adus Angelei Similea. Ce s-a întâmplat după punerea în vânzare a biletelor Vedete românești
image png
VideoAnna Lesko, alături de tatăl ei într-un moment dificil. Ce intervenție chirurgicală a suferit bărbatul Vedete românești
Robert Wagner, Jill St John foto Profimedia jpg
O tragedie i-a apropiat! La 96 de ani, actorul Robert Wagner ne dezvăluie secretul mariajului său de 36 de ani Vedete internaționale
banner stana izbasa jpg
#Exclusiv Click!
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net