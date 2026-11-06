Rihanna, apariție incendiară înainte de Crăciun! Fotografiile au încins imaginația fanilor

Rihanna a încins internetul cu mai multe fotografii, în care se prezintă drept un cadou de Crăciun. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a sucit mințile bărbaților cu o nouă ședință foto dedicată campaniei Savage X Fenty.

Rihanna Foto: Instagram

Artista nu a lăsat prea mult loc imaginației, așa că s-a etalat în toată splendoarea. Rihanna și-a pus posteriorul bombat în evidență cu ajutorul unui body din dantelă. Aceasta a adăugat ținutei o pereche de ciorapi lungi, până sub fund și o pereche de tocuri negre.

Fotografiile incendiare cu Rihanna

Intrând în spiritul festiv, Rihanna s-a pozat în fața brazilor de Crăciun și a cadourilor, toate împodobite cu fundițe roșii și roz, promovându-și noua colecție de lenjerie intimă. De asemenea, fotografiile au venit însoțite și de o descriere pe măsură.

„A fi obraznic te face cadoul perfect!”, se arată în descrierea fotografiilor postate pe Instagram. Mamă a trei copii, Rihanna se menține într-o formă fizică de invidiat. Într-una dintre poze aceasta s-a poziționat cu spatele la cameră și și-a etalat fundul bombat. De asemenea, cântăreața s-a întins pe podea și și-a adăugat pe cap o fundă uriașă, încingând imaginația tuturor fanilor.

Ce dezvăluire a făcut Rihanna recent

Rihanna a dezvăluit în timpul unei transmisiuni live d epe TikTok faptul că are multe piese nelansate. Aceasta își promova produsele din propria companie, Fenty Beauty, moment în care un fan a întrebat-o câte melodii nelansate are.

Vedeta a observat comentariul și a și răspuns: „Dacă sunt zece produse într-un seif, atunci am cel puțin 17 seifuri”. Cu alte cuvinte, Rihanna are o colecție de peste 170 de melodii pe care încă le ține ascunse.

Ultimul album al Rihannei, Anti, a fost lansat în ianuarie 2016 și a fost un succes uriaș, debutând pe primul loc în topul american Billboard 200. Aceasta a lansat mai multe single-uri, printre care Too Good cu Drake, Loyalty cu Kendrick Lamar și single-ul Lift Me Up de pe coloana sonoră a filmului Black Panther: Wakanda Forever și Friend of Mine de pe coloana sonoră a filmului Ștrumfii.

Rihanna s-a retras din muzică pentru a-și construi brandul brandul de cosmetică Fenty și pentru a se concentra mai mult pe familia sa. Rihanna și A$AP Rocky sunt împreună de șase ani și au împreună trei copii: băiețelul RZA, născut în mai 2022, micuțul Riot Rose, născut în august 2023 și frumoasa Rocki Irish, născută în septembrie anul trecut.