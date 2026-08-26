 Rihanna, sexy lângă semne de circulație! Artista a pozat într-un pictorial neobișnuit
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Rihanna, sexy lângă semne de circulație! Artista a pozat într-un pictorial neobișnuit

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Rihanna (38 de ani) își promovează noua colecție de lenjerie Savage X Fenty într-o campanie care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă promovează lenjerie sau semne de circulație.

Rihanna s-a pozat în lenjerie intimă neagră
Rihanna s-a pozat în lenjerie intimă neagră Foto: Instagram

Artista apare în ipostaze îndrăznețe, lângă indicatoare precum „Curves Ahead” („Urmează curbe”), „Stop” și „No Parking”, transformând șoseaua într-un decor inedit pentru colecția sa.

Colecția face parte din lansările de vară ale brandului, iar Rihanna a devenit imaginea principală a campaniei. Artista este cunoscută nu doar pentru muzică, ci și pentru imperiul său din industria frumuseții și a modei.

Potrivit Forbes, averea sa este estimată în 2026 la aproximativ 1 miliard de dolari, cea mai mare parte provenind din Fenty Beauty. Rihanna se iubește cu rapperul A$AP Rocky (37 de ani), alături de care are trei copii: RZA (4 ani), Riot (3 ani) și Rocki, care urmează să împlinească un an pe 13 septembrie.

Rihanna este model pentru propriul brand
Rihanna este model pentru propriul brand Foto: Instagram

Rihanna pregătește muzică nouă

După o pauză de un deceniu de la ultimul album, Rihanna pregătește revenirea muzicală, a anunțat iubitul ei, A$AP Rocky.

„Ea pregătește ceva”, a spus acesta în podcastul lui Jason Lee, fără să ofere însă detalii despre viitorul proiect. Rihanna nu a mai lansat un album complet de la „Anti”, apărut în 2016.

În urmă cu un an, cântăreața spunea că este „foarte optimistă” în privința unui nou material și că simte că „în sfârșit a reușit să-l descifreze”. Artista a recunoscut însă că nu vrea să lanseze ceva mediocru, după o așteptare atât de lungă.

Între timp, Rihanna și-a dezvoltat imperiul din industria frumuseții și a modei. Nu a stat degeaba nici pe plan muzical. Ea a lansat mai multe piese, inclusiv „Lift Me Up”, pentru filmul „Black Panther: Wakanda Forever”. A$AP Rocky a refuzat să spună dacă cei doi s-au căsătorit, așa cum s-a zvonit în ultima vreme.

Ghid de cumpărături

banner catalin maruta png
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă” PrimeTime
banner ioana ginghina png
#Exclusiv Click!
Cu cine a venit Alexandru Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț! Ce cadou a primit Ruxi? Vedete românești
image
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia adevarul.ro
image
Reacția României după vizita șefului CIA la Moscova. Consilier prezidențial: „Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin” adevarul.ro

Parteneri

image
Imagini incredibile cu Gigi Becali pe măgar la Muntele Athos! Patronul de la FCSB a făcut spectacol. Video www.fanatik.ro
image
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea observatornews.ro
image
Culise: Cum şi-a pus Bolojan USR în cap, după ce a încercat să-l salveze pe Fritz cu un troc pe mandatele aleşilor locali www.antena3.ro
image
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc SUA www.gandul.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă www.wowbiz.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, în stare gravă la spital după ce a fost izbit de o mașină. Tânărul se afla pe motocicletă www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
Cât de periculos poate fi un fragment de dronă găsit pe plajă. Unele dispozitive pot transporta explozibili playtech.ro
image
Daniel Bîrligea a ajuns în Italia! Primele imagini cu atacantul: face vizita medicală înainte de a semna cu Frosinone. Video www.fanatik.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea tinerei îngropate în mod tulburător, într-un mormânt vampiric din secolul al XVII-lea historia.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
banner olivia cucos png
#Exclusiv Click!
VideoOlivia Cucoș, soția fotbalistului Denis Furtună, emoții la naștere! Primel declarații după ce a făcut cezariană: „Nu recomand” Vedete românești
Paula Seling, foto Instagram jpg
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe” Vedete românești
cabral instagram jpg
VideoCabral, primele imagini din vacanță alături de cei doi copii! „Să-și consume energia până rămân doar pe avarii” Vedete românești
laura girucanu jpg
S-a aflat cine este iubitul Laurei Giurcanu. Influencerița trăiește o poveste de dragoste cu un fotbalist Vedete românești
Vica Blochina Edan Piturca jpg
Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă că nu își tratează la fel copiii. Fiul lor ar fi plecat la mare cu doar 10 euro Vedete românești
laura cosoi si nina jpg
Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile” Vedete românești
image png
FotoEminem a publicat scrisoarea emoționantă pe care Dolly Parton i-a trimis-o acum 4 ani, deși nu s-au întâlnit niciodată: „M-a marcat cu adevărat” Vedete internaționale
Jador și Oana Ciocan se căsătoresc anul viitor foto: Instagram
Jador, prima reacție după zvonurile că Oana Ciocan a plecat de acasă: „N-are rost să vină după mine pe la cântări” Vedete românești
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net