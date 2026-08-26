Rihanna, sexy lângă semne de circulație! Artista a pozat într-un pictorial neobișnuit

Rihanna (38 de ani) își promovează noua colecție de lenjerie Savage X Fenty într-o campanie care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă promovează lenjerie sau semne de circulație.

Rihanna s-a pozat în lenjerie intimă neagră Foto: Instagram

Artista apare în ipostaze îndrăznețe, lângă indicatoare precum „Curves Ahead” („Urmează curbe”), „Stop” și „No Parking”, transformând șoseaua într-un decor inedit pentru colecția sa.

Colecția face parte din lansările de vară ale brandului, iar Rihanna a devenit imaginea principală a campaniei. Artista este cunoscută nu doar pentru muzică, ci și pentru imperiul său din industria frumuseții și a modei.

Potrivit Forbes, averea sa este estimată în 2026 la aproximativ 1 miliard de dolari, cea mai mare parte provenind din Fenty Beauty. Rihanna se iubește cu rapperul A$AP Rocky (37 de ani), alături de care are trei copii: RZA (4 ani), Riot (3 ani) și Rocki, care urmează să împlinească un an pe 13 septembrie.

Rihanna este model pentru propriul brand Foto: Instagram

Rihanna pregătește muzică nouă

După o pauză de un deceniu de la ultimul album, Rihanna pregătește revenirea muzicală, a anunțat iubitul ei, A$AP Rocky.

„Ea pregătește ceva”, a spus acesta în podcastul lui Jason Lee, fără să ofere însă detalii despre viitorul proiect. Rihanna nu a mai lansat un album complet de la „Anti”, apărut în 2016.

În urmă cu un an, cântăreața spunea că este „foarte optimistă” în privința unui nou material și că simte că „în sfârșit a reușit să-l descifreze”. Artista a recunoscut însă că nu vrea să lanseze ceva mediocru, după o așteptare atât de lungă.

Între timp, Rihanna și-a dezvoltat imperiul din industria frumuseții și a modei. Nu a stat degeaba nici pe plan muzical. Ea a lansat mai multe piese, inclusiv „Lift Me Up”, pentru filmul „Black Panther: Wakanda Forever”. A$AP Rocky a refuzat să spună dacă cei doi s-au căsătorit, așa cum s-a zvonit în ultima vreme.