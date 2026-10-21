S-a aflat cauza decesului fostei iubite a lui Justin Bieber! De ce a murit, de fapt, Sahara Ray, la doar 34 de ani

Moartea lui Sahara Ray, modelul australian cunoscut și pentru relația pe care a avut-o cu Justin Bieber, a îndurerat familia și persoanele care i-au urmărit parcursul. La scurt timp după dispariția sa, presa internațională a publicat informații despre posibila cauză a decesului. Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât Sahara devenise mamă cu numai nouă luni înainte și își împărtășea frecvent bucuria de a-și crește fiica, Snow.

S-a aflat cauza decesului fostei iubite a lui Justin Bieber! Foto: colaj

De ce a murit Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Sahara Ray ar fi murit în urma unei supradoze de fentanil, un opioid puternic. Modelul, în vârstă de 34 de ani, ar fi fost transportat de urgență la un spital din Los Angeles, vineri seara, după ce ar fi consumat această substanță.

Relatările susțin că medicii ar fi menținut-o în viață cu ajutorul aparatelor, însă familia ar fi luat ulterior decizia dificilă de a opri susținerea artificială a funcțiilor vitale. Acest lucru s-ar fi întâmplat duminică după-amiază.

Deocamdată, nu este clar dacă presupusa supradoză a fost accidentală. Informațiile despre circumstanțele morții sale au fost prezentate de publicații internaționale, iar detaliile trebuie tratate cu prudență până la confirmarea oficială.

Sahara Ray a devenit mamă cu doar nouă luni înainte de tragedie

Unul dintre cele mai triste aspecte ale dispariției modelului este faptul că aceasta devenise mamă cu doar nouă luni în urmă. În luna ianuarie, Sahara Ray le-a făcut cunoștință urmăritorilor săi din mediul online cu fiica ei, Snow, pe care o prezenta cu multă afecțiune.

Tânăra publica deseori imagini alături de copilul său, iar una dintre ultimele postări dedicate micuței, apărută în luna iulie, era însoțită de un mesaj plin de iubire.

„Întreaga mea inimă, bebelușa Snow”, a scris Sahara Ray pe rețelele sociale.

Mesajul transmis de mama modelului după moartea fiicei sale

După ce vestea decesului a devenit publică, Gretchen Bach, mama Saharei Ray, i-a adus un omagiu emoționant. Aceasta a vorbit despre personalitatea fiicei sale și despre lucrurile care îi aduceau bucurie: familia, moda, surfingul și, mai presus de toate, fetița ei.

„Sahara era o tânără incredibil de pasionată și bună, care își iubea familia, moda, fiica, Snow, și surfingul”, a declarat mama sa pentru Daily Mail.

Sora Saharei Ray, mesaj sfâșietor după pierderea suferită

Și Ruby, sora mai mică a modelului, a publicat un mesaj în care a vorbit despre durerea provocată de această pierdere. Aceasta a mărturisit cât de mult și-a admirat sora încă din copilărie și cât de greu îi este să își imagineze viața fără ea.

„Din clipa în care am venit pe lume, am privit-o cu admirație. În ochii mei, ea întruchipa tot ce era extraordinar în a fi om”, a scris Ruby.

Mesajul arată cât de importantă era Sahara pentru sora sa și cât de profundă este suferința familiei în urma tragediei.

Sahara Ray s-a confruntat cu dependența de droguri și alcool

În trecut, Sahara Ray vorbise deschis despre problemele personale și despre dificultățile prin care a trecut. În decembrie 2021, modelul a dezvăluit că intrase într-un program de reabilitare de 30 de zile, desfășurat în Malibu.

Decizia avea ca scop obținerea ajutorului necesar pentru a face față dependenței de droguri și alcool, dar și problemelor legate de sănătatea mintală.

Dezvăluirea făcută la acea vreme arăta că tânăra traversase o perioadă complicată și că încerca să găsească sprijin pentru a-și îmbunătăți starea.

Ce probleme grave de sănătate a avut Sahara Ray

Pe lângă dificultățile personale, modelul s-a confruntat și cu o problemă serioasă de sănătate. În 2024, Sahara Ray a dezvăluit că fusese diagnosticată cu sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică în care sistemul imunitar atacă nervii periferici.

Potrivit relatării sale, simptomele au început după un accident rutier. Tânăra a observat amorțeli și furnicături la nivelul picioarelor, manifestări care s-au agravat în timp și i-au afectat mobilitatea.

La un moment dat, Sahara Ray ar fi avut nevoie de un scaun cu rotile și de un cadru pentru a se putea deplasa. Ulterior, starea sa părea să se fi îmbunătățit, iar modelul revenise la activitatea profesională și continua să fie prezentă pe rețelele sociale.

Cine a fost Sahara Ray, modelul cunoscut pentru relația cu Justin Bieber

Sahara Ray a devenit cunoscută publicului și datorită relației pe care a avut-o cu Justin Bieber. De-a lungul timpului, numele său a fost asociat cu lumea modei și cu aparițiile din mediul online.

Dincolo de notorietatea dobândită, modelul a vorbit public despre încercările prin care a trecut, inclusiv despre problemele de sănătate și lupta cu dependența. În ultimul an al vieții sale, un rol important îl ocupa fiica sa, Snow, pe care o prezenta cu multă dragoste.

Moartea Saharei Ray, la numai 34 de ani, lasă în urmă o familie îndurerată și o fetiță care și-a pierdut mama la doar nouă luni de la naștere. În ceea ce privește cauza exactă a decesului și circumstanțele tragediei, informațiile disponibile în relatările presei internaționale nu clarifică toate aspectele.