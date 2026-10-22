 Secretul lui Dolly Parton pentru cei mai buni cartofi copți. Nu folosea folie de aluminiu și nici ulei, iar rezultatul este incredibil
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Secretul lui Dolly Parton pentru cei mai buni cartofi copți. Nu folosea folie de aluminiu și nici ulei, iar rezultatul este incredibil

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Dolly Parton și sora sa, Rachel Parton George, au dezvăluit în cartea lor de bucate, „Good Lookin' Cookin'”, o metodă neobișnuită de preparare a cartofilor copți, care promite o coajă extrem de crocantă și un interior pufos.

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Foto: shutterstock

De ce nu este nevoie să înțepi cartofii

Spre deosebire de rețetele clasice, care recomandă învelirea cartofilor în folie de aluminiu, înțeparea lor cu furculița sau ungerea cu ulei, metoda celor două este mult mai simplă. Tot ce trebuie făcut este să speli bine cartofii, să îi usuci și să îi așezi direct pe grătarul cuptorului încins, potrivit AllRecipes.

Multe rețete recomandă înțeparea cojii pentru a permite aburului să iasă și pentru a preveni spargerea cartofilor în timpul coacerii. Cu toate acestea, metoda propusă de Dolly și Rachel elimină complet acest pas.

Cartofii sunt introduși direct în cuptorul preîncălzit la 450 de grade Fahrenheit (aproximativ 230 de grade Celsius) și se coc timp de 50-60 de minute. Deși temperatura pare ridicată, rezultatul este spectaculos: cartofii nu se sparg și nu se ard, iar coaja devine extrem de crocantă.

La final, cartofii au o coajă asemănătoare unui biscuit crocant și un miez foarte fin și cremos, care a absorbit perfect untul.

Preparatul a fost comparat cu celebrii „jacket potatoes” din Marea Britanie, care necesită însă aproximativ două ore de coacere la temperaturi mai mici. Metoda lui Dolly Parton reduce aproape la jumătate timpul de preparare.

Nu este recomandată folia de aluminiu

Specialiștii în gastronomie explică faptul că folia de aluminiu reține umezeala degajată de cartof în timpul coacerii. Astfel, coaja devine mai moale și capătă o textură apropiată de cea a cartofilor fierți.

În schimb, atunci când cartoful este așezat direct pe grătarul cuptorului, aerul cald circulă în jurul lui din toate părțile. Umezeala se evaporă mai ușor, iar coaja devine crocantă.

Avantajul neașteptat al rețetei

Deși lipsa uleiului și a sării pe exterior poate părea un dezavantaj, rezultatul final oferă o bază perfectă pentru diverse toppinguri. În plus, nu există vase suplimentare de curățat și nici urme de ulei pe blat sau pe tocător.

Pentru cei care caută o garnitură simplă și gustoasă, metoda lui Dolly Parton presupune doar trei pași: spălarea cartofilor, uscarea lor și introducerea directă în cuptorul încins, fără folie de aluminiu, fără înțepare și fără ulei.

Deși Dolly Parton spunea că un cartof copt bine făcut are nevoie doar de unt și sare, preparatul poate fi completat și cu smântână, brânză rasă, bacon crocant, ceapă verde, iaurt grecesc sau chiar salate și preparate din carne.

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