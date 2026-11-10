Andreea Perju a pus lacătul pe afacerea din nordul Capitalei! Ce a făcut-o să renunțe la restaurant

După doi ani și jumătate de eforturi continue, energie consumată și tensiuni zilnice, Andreea Perju a luat o decizie radicală pe plan profesional: a închis definitiv restaurantul pe care îl administra în zona de nord a Capitalei, mai exact pe Bulevardul Aviatorilor.

Andreea Perju a tras linie după pierderi mari și a luat o decizie radicală Foto: facebook

Deși activează de peste un deceniu cu succes în industria ospitalității, conducând fără întrerupere o altă locație în Voluntari, vedeta a fost nevoită să cedeze în fața unui cumul de factori care i-au afectat serios afacerea și starea emoțională.

Andreea Perju, avertismentul primit de la foștii chiriași și conflictul permanent cu proprietarul

Deși este recunoscută ca o fire optimistă și deschisă la dialog, actrița a recunoscut că a făcut o greșeală majoră atunci când a semnat contractul de închiriere. Fostele afaceri care își desfășuraseră activitatea în respectivul spațiu comercial o avertizaseră cu privire la profilul dificil al proprietarului, însă entuziasmul a făcut-o să creadă că va găsi o cale de comunicare:

„Eu dacă am învățat o lecție care m-a costat scump în acești doi ani și jumătate, este ca de acum înainte, dacă voi hotărî să mai deschid încă o locație, să mă interesez despre proprietar și să înțeleg de ce au plecat foștii chiriași. Pentru că și eu, la rândul meu, chiar am fost atenționată de cei care au plecat de acolo, însă, fiind foarte entuziasmată și fiind un om care în viața asta chiar a reușit să găsească un vocabular comun cu orice tipologie de om, fiind pozitivă, am crezut că voi găsi un limbaj comun și aici. Am mulțumit atunci, dar n-am ascultat. Și acum poate că alții mă vor asculta pe mine, cam așa o gândesc”, a mărturisit Andreea Perju pentru Libertatea.

Relația tensionată cu proprietarul i-a consumat resursele fizice și psihice, împiedicând-o să își canalizeze forțele exclusiv spre dezvoltarea efectivă a restaurantului.

Închidere de pe o zi pe alta: „Nu pierzi doar bani, pierzi și emoțional!”

Punctul culminant a fost atins brusc, actrița hotărând să oprească totul fără ezitare în momentul în care a simțit că situația devine insuportabilă. Dincolo de gaura din buget, cel mai dureros pas a fost despărțirea de personal:

„Am hotărât să închid de pe o zi pe alta. A fost ca o picătură chinezească pe care o duci până într-un punct în care simți că, dacă nu te oprești atunci, faci poc. Și am hotărât. Nu-mi pare rău că am hotărât, îmi pare bine că am hotărât. Doar că am un gust amar, pentru că fiecare ban pe care l-am făcut în viața asta l-am făcut muncit. Și în momentul în care pierzi, nu pierzi doar bani, pierzi și emoțional, pierzi în multe feluri... Iar oamenii cu care am lucrat, am ținut foarte mult la ei și nu mi-a fost ușor în acest an să dau afară niște oameni și să le zic că și-au pierdut locul de muncă.”

Deși a evitat să avanseze cifre exacte, vedeta a confirmat că pagubele financiare au fost semnificative, concluzionând însă că nicio sumă din lume nu poate compensa lipsa de liniște și bucuria pierdută la locul de muncă.

Refugiul în afacerea de 12 ani din Voluntari și planurile artistice

În pofida acestui impas, Andreea Perju rămâne activă în antreprenoriat, bazându-se pe restaurantul pe care îl gestionează de 12 ani în Voluntari, alături de o echipă loială, formată încă de la debut.

Pe plan profesional, vedeta se pregătește pentru noi proiecte în teatru, bucurându-se în paralel de succesul serialului de comedie „Bravo, tată!”, difuzat inițial de Antena 1 și achiziționat recent de platforma de streaming Netflix, unde cele 60 de episoade se bucură de aprecierea publicului. În plan personal, actrița declară că își găsește energia și echilibrul în comunicarea strânsă cu cele două fiice ale sale, lăsând în urmă un an solicitant și privind cu încredere spre viitor.