 Andreea Perju a pus lacătul pe afacerea din nordul Capitalei! Ce a făcut-o să renunțe la restaurant
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Andreea Perju a pus lacătul pe afacerea din nordul Capitalei! Ce a făcut-o să renunțe la restaurant

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După doi ani și jumătate de eforturi continue, energie consumată și tensiuni zilnice, Andreea Perju a luat o decizie radicală pe plan profesional: a închis definitiv restaurantul pe care îl administra în zona de nord a Capitalei, mai exact pe Bulevardul Aviatorilor.

Andreea Perju a tras linie după pierderi mari și a luat o decizie radicală
Andreea Perju a tras linie după pierderi mari și a luat o decizie radicală Foto: facebook

Deși activează de peste un deceniu cu succes în industria ospitalității, conducând fără întrerupere o altă locație în Voluntari, vedeta a fost nevoită să cedeze în fața unui cumul de factori care i-au afectat serios afacerea și starea emoțională. 

Andreea Perju, avertismentul primit de la foștii chiriași și conflictul permanent cu proprietarul

Deși este recunoscută ca o fire optimistă și deschisă la dialog, actrița a recunoscut că a făcut o greșeală majoră atunci când a semnat contractul de închiriere. Fostele afaceri care își desfășuraseră activitatea în respectivul spațiu comercial o avertizaseră cu privire la profilul dificil al proprietarului, însă entuziasmul a făcut-o să creadă că va găsi o cale de comunicare:

„Eu dacă am învățat o lecție care m-a costat scump în acești doi ani și jumătate, este ca de acum înainte, dacă voi hotărî să mai deschid încă o locație, să mă interesez despre proprietar și să înțeleg de ce au plecat foștii chiriași. Pentru că și eu, la rândul meu, chiar am fost atenționată de cei care au plecat de acolo, însă, fiind foarte entuziasmată și fiind un om care în viața asta chiar a reușit să găsească un vocabular comun cu orice tipologie de om, fiind pozitivă, am crezut că voi găsi un limbaj comun și aici. Am mulțumit atunci, dar n-am ascultat. Și acum poate că alții mă vor asculta pe mine, cam așa o gândesc”, a mărturisit Andreea Perju pentru Libertatea

Relația tensionată cu proprietarul i-a consumat resursele fizice și psihice, împiedicând-o să își canalizeze forțele exclusiv spre dezvoltarea efectivă a restaurantului.

Închidere de pe o zi pe alta: „Nu pierzi doar bani, pierzi și emoțional!”

Punctul culminant a fost atins brusc, actrița hotărând să oprească totul fără ezitare în momentul în care a simțit că situația devine insuportabilă. Dincolo de gaura din buget, cel mai dureros pas a fost despărțirea de personal:

„Am hotărât să închid de pe o zi pe alta. A fost ca o picătură chinezească pe care o duci până într-un punct în care simți că, dacă nu te oprești atunci, faci poc. Și am hotărât. Nu-mi pare rău că am hotărât, îmi pare bine că am hotărât. Doar că am un gust amar, pentru că fiecare ban pe care l-am făcut în viața asta l-am făcut muncit. Și în momentul în care pierzi, nu pierzi doar bani, pierzi și emoțional, pierzi în multe feluri... Iar oamenii cu care am lucrat, am ținut foarte mult la ei și nu mi-a fost ușor în acest an să dau afară niște oameni și să le zic că și-au pierdut locul de muncă.”

Deși a evitat să avanseze cifre exacte, vedeta a confirmat că pagubele financiare au fost semnificative, concluzionând însă că nicio sumă din lume nu poate compensa lipsa de liniște și bucuria pierdută la locul de muncă.

Refugiul în afacerea de 12 ani din Voluntari și planurile artistice

În pofida acestui impas, Andreea Perju rămâne activă în antreprenoriat, bazându-se pe restaurantul pe care îl gestionează de 12 ani în Voluntari, alături de o echipă loială, formată încă de la debut.

Pe plan profesional, vedeta se pregătește pentru noi proiecte în teatru, bucurându-se în paralel de succesul serialului de comedie „Bravo, tată!”, difuzat inițial de Antena 1 și achiziționat recent de platforma de streaming Netflix, unde cele 60 de episoade se bucură de aprecierea publicului. În plan personal, actrița declară că își găsește energia și echilibrul în comunicarea strânsă cu cele două fiice ale sale, lăsând în urmă un an solicitant și privind cu încredere spre viitor.

Ghid de cumpărături

Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
image png
VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!” Vedete românești
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună! www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești www.fanatik.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
carmina si liviu varciu
Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez” Vedete românești
Claudia Ion jpg
#Insula iubirii
Cum arăta Claudia Ion de la Insula Iubirii înainte de operațiile estetice. Schimbarea este vizibilă! Vedete românești
oana lis facebook jpg
FotoOana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!” Vedete românești
Andreea Popescu jpg
Prin ce trece Andreea Popescu de când s-a mutat în chirie. Ce o apasă în această perioadă: „Nu este ușor” Vedete românești
banner Irisha jpg
#Exclusiv Click!
Irisha, apariție de peste 2.000 de euro la un eveniment monden! Ce a dezvăluit despre viața amoroasă Vedete românești
constantin enceanu
FotoÎi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie Vedete românești
Dragoș Bucur jpg
Întâmplarea din parcare care l-a revoltat pe Dragoș Bucur: „Ați adus 300 de lei la buget pentru un I!” Ce a pățit Vedete românești
Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Cine este românul transportat de urgență la spital după carambolul cu 86 de vehicule din Bulgaria. 12 oameni au murit actualitate.net