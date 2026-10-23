Babasha și Mălina, mama fiului său, și-au spus adio? Indiciile care au stârnit speculații

Fanii lui Babasha au intrat în alertă după ce au remarcat o distanțare evidentă între artist și logodnica sa, Mălina Ciubotariu.

Babasha și Mălina, mama fiului său, și-au spus adio? Foto: Facebook

Deși cei doi păreau de nedespărțit, mai ales după nașterea primului lor copil în primăvara anului 2025, mișcările bruște apărute recent pe conturile lor oficiale au declanșat un val uriaș de speculații privind o posibilă ruptură definitivă.

Indiciile care au stârnit speculații despre o despărțire

Suspiciunile urmăritorilor au pornit de la modificările vizibile pe platformele sociale, acolo unde cuplul obișnuia să împărtășească momente din viața de familie.

Primul detaliu care a atras atenția este că Babasha a încetat să o mai urmărească pe Mălina pe Instagram, un gest interpretat adesea în mediul online drept primul pas spre confirmarea unei separări.

Mai mult decât atât, de pe contul cântărețului au dispărut imaginile în care apărea alături de logodnica sa, fotografiile fiind șterse sau arhivate. Deși niciunul dintre parteneri nu a făcut încă un anunț oficial sau o declarație lămuritoare, „curățenia” de pe rețele a fost suficientă pentru a stârni sute de comentarii și întrebări din partea comunității care le urmărea povestea, potrivit cancan.ro.

Babasha și Mălina, de la declarații de dragoste la tăcere totală

Răcirea aparentă este cu atât mai surprinzătoare cu cât Babasha vorbea în termeni elogioși despre mama fiului său, Cairo.

Într-o apariție televizată la emisiunea „Xtra Night Show”, artistul își exprima recunoștința profundă față de Mălina și regreta că programul încărcat din concerte nu îi permitea să fie atât de implicat pe cât și-ar fi dorit în căminul conjugal.

„Nu o ajut pe cât de mult ar merita și îmi pare rău pentru treaba asta. Încerc să fiu și mai apropiat de ea și un soț mai bun. Eu consider, pe lângă cât de mult îl iubesc pe Cairo, băiatul nostru, m-a făcut să o iubesc de 10 ori mai mult pe ea pentru că o văd cât de puternică e și cât de devotată este pentru a fi o mamă bună pentru băiatul nostru. Ar merita orice... Merită mult mai mult decât atât”, mărturisea Babasha în cadrul emisiunii.

Până în prezent, nici artistul și nici Mălina Ciubotariu nu au oferit o poziție publică pentru a infirma sau confirma zvonurile legate de destrămarea logodnei, lăsând loc liber speculațiilor din spațiul public.