Cornel Păsat rupe tăcerea după despărțirea de Bianca. Ce a recunoscut despre suspiciunile de infidelitate

Cornel Păsat a făcut mărturisiri deschise despre ruptura dintre el și soția sa, Bianca. Deși au împreună un băiețel pe care îl pun pe primul plan, cei doi nu au reușit să își salveze căsnicia și au ajuns din nou la separare.

Gest neașteptat după despărțire Foto: arhivă

Compromisul pentru copil, anunțul de chirie și neînțelegerile privind partajul

După decizia de a se separa, Bianca Păsat a căutat public o locuință cu chirie prin intermediul rețelelor sociale. Cu toate acestea, artistul a explicat că a propus să împartă în continuare același acoperiș exclusiv pentru protejarea fiului lor, chiar dacă situația este tensionată pentru ambii parteneri.

„Nu este comod, înțeleg, nici pentru ea. Nici pentru mine nu este comod, dar am ales să facem acest sacrificiu pentru binele copilului (...) În nicio relație pe lumea asta nu cred că este totul roz, de la cap la coadă. Mai sunt și certuri (...) Important e să le gestionezi cum trebuie, să poți să treci cât mai repede peste obstacolul respectiv și să încerci să construiești atmosferă cât mai pozitivă”, a precizat Cornel Păsat la Spynews TV Live.

Ruptura definitivă este blocată însă de împărțirea patrimoniului comun, demersurile legale de divorț fiind îngreunate de pretențiile fiecărei părți:

„Momentan n-am ajuns la nicio soluție în ceea ce privește partajul și, automat, și divorțul (...) Amândoi avem anumite pretenții, care nu se potrivesc (...) Nu prea ne mai certăm, că nu vorbim, n-avem nici de ce să ne mai certăm”, a completat dansatorul.

Răspunsul tranșant privind infidelitatea: lipsa intimității și absența probelor

Întrebat dacă în spatele deciziei se află o a treia persoană, Cornel Păsat a recunoscut că absența vieții de cuplu generează inevitabil întrebări firești, însă a subliniat că nu are niciun indiciu concret care să indice o trădare din partea partenerei sale.

„Una e ce cred eu și unde se duce gândul meu, că automat când nu mai ai relații de o anumită perioadă te gândești: «Bă, dar ce face partenerul meu? Nu are aceleași nevoi pe care le am și eu?» (...) Nu am nicio dovadă să mă îndoiesc de ea”, a conchis acesta în direct.