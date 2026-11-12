Care este, de fapt, meseria de bază a lui Mihai Dedu. Prezentatorul PRO TV a dezvăluit ce profesie avea înainte de televiziune

Mihai Dedu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de la PRO TV, postul de televiziune la care lucrează încă de la începuturile sale. Puțini știu însă că jurnalismul nu a fost prima sa profesie. Într-un interviu, vedeta a povestit cum a ajuns să lucreze în televiziune și a dezvăluit care este meseria sa de bază.

Meseria de bază pe care o are Mihai Dedu Foto: Instagram

Mihai Dedu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de la PRO TV, însă puțini știu ce profesie are dincolo de cariera în televiziune. Într-un interviu, jurnalistul a dezvăluit că meseria sa de bază nu are nicio legătură cu domeniul în care activează de peste trei decenii.

Mihai Dedu, profesor înainte de a deveni prezentator TV

Prezentatorul a povestit că a lucrat timp de doi ani cu copiii și că, de-a lungul timpului, a fost implicat și în activități de pregătire a tinerilor care își doreau o carieră în televiziune sau radio. Mai mult, se bucură că unii dintre cei pe care i-a îndrumat activează acum în domeniul media.

„Eu la bază profesor sunt, dar nu are legătură cu televiziunea. Eu sunt în alt domeniu. Deci am lucrat cu copiii doi ani. Chiar nu ar fi ceva nou. Am mai fost la anumite academii care s-au ocupat cu așa ceva și am lucrat cu zeci și zeci de tineri, mulți dintre ei care sunt deja prin diferite televiziuni sau posturi de radio. Și mă bucură foarte tare chestia asta! Pentru că, până la urmă, de ce să fim egoiști? De ce, dacă tu ai beneficiat de niște lucruri frumoase, să nu se bucure și celălalt?

De ce? Dacă se poate, cu mare drag! Eu nu pot să spun că sunt perfect. Toată lumea greșește, e firesc. Dar măcar o bază și un punct de plecare cu o bornă zero există”, a declarat Mihai Dedu pentru Libertatea.

Momentul mai puțin cunoscut din cariera lui Mihai Dedu

Cu ceva timp în urmă, în cadrul unui podcast, Mihai Dedu a vorbit deschis și despre un episod mai puțin mândru din cariera sa. În 1997, prezentatorul a ajuns la serviciu după ce consumase alcool la o petrecere, convins inițial că era liber în ziua respectivă. Pentru a trece cu bine peste jurnal, a încercat să scurteze știrile și să evite formulările dificile.

„Oricum nu s-a văzut nimic, dar nu-mi ieșea. Am făcut intro-urile scurte. Lui Anghel Iordănescu i-am spus Tata Puiu, ca să scap. Nu-mi ieșeau cuvintele. Eu le citeam, dar mă întrebam ce fac dacă mă încurc. Îmi era că dau în ceva, ori se prinde cineva că am venit cu niște beri la activ. Am simplificat toate știrile, le-am făcut de 8 secunde. Jurnalul ăla a fost bliț, țiplă, nu s-a prins nimeni”, a povestit Mihai Dedu.