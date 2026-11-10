 Ce au moștenit soția și fiul lui Mircea Lucescu după moartea antrenorului. Afaceri și proprietăți de milioane de euro
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce au moștenit soția și fiul lui Mircea Lucescu după moartea antrenorului. Afaceri și proprietăți de milioane de euro

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Moștenirea lăsată de regretatul Mircea Lucescu nu cuprinde doar amintirea uneia dintre cele mai impresionante cariere din fotbalul românesc, ci și un portofoliu important de afaceri și investiții. După decesul fostului selecționer, averea estimată la peste 35 de milioane de euro a intrat în procedura de succesiune, iar principalii moștenitori sunt soția sa, Elena Lucescu, și fiul lor, Răzvan Lucescu.

Cum va fi împărțită averea lui Mircea Lucescu
Cum va fi împărțită averea lui Mircea Lucescu Foto: arhivă

Cum se împarte averea lui Mircea Lucescu

De-a lungul carierei sale, Mircea Lucescu nu s-a limitat la veniturile obținute din fotbal. Fostul antrenor a investit în domeniul imobiliar și în mai multe companii, construind în timp o avere considerabilă, potrivit SpyNews.

După finalizarea succesiunii, Elena Lucescu a preluat 62,5% din acțiunile uneia dintre firmele familiei, în timp ce fiul său, Răzvan Lucescu, deține restul de 37,5%.

Unul dintre cele mai importante proiecte asociate familiei este un ansamblu rezidențial estimat la aproximativ 17,5 milioane de euro, care urmează să fie dezvoltat în Sectorul 6 al Capitalei, în apropierea Lacului Morii. Proiectul este prevăzut să includă 349 de apartamente, clădiri cu regim de înălțime variabil și sute de locuri de parcare.

Recent, Elena și Răzvan Lucescu au luat și o decizie privind una dintre societățile familiei, aprobând majorarea capitalului social, fiecare participând proporțional cu cota deținută în companie.

Investițiile mai puțin cunoscute ale fostului selecționer

Dincolo de afacerile imobiliare, Mircea Lucescu și-a diversificat investițiile și în alte domenii. Printre acestea s-a numărat un pachet de 16,5% din acțiunile unei companii din Brașov, evaluat la aproximativ 660.000 de euro. După decesul antrenorului, participația a fost preluată de Elena și Răzvan Lucescu, care au devenit titularii întregului pachet.

Totodată, fostul selecționer deținea și o participație de sub 5% într-o companie producătoare de vinuri, investiție care completează portofoliul de afaceri construit de-a lungul anilor.

O avere construită din fotbal și investiții

O mare parte din averea lui Mircea Lucescu provine din cariera impresionantă de antrenor. Acesta a pregătit de-a lungul timpului echipe importante din România, Turcia, Italia și Ucraina, fiind unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din fotbalul european.

Veniturile acumulate în decenii de activitate au fost ulterior direcționate către investiții imobiliare și participații în diverse companii, afaceri care au rămas acum în administrarea familiei sale.

Ghid de cumpărături

Dana Săvuică și fiica sa jpg
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc” Vedete românești
mitica dragomir pescobar jpg
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică Vedete românești
image
Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală începând de astăzi. Pasagerii trebuie să ajungă mai devreme la aeroport adevarul.ro
image
Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce pedeapsă riscă adevarul.ro

Parteneri

image
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață” www.fanatik.ro
image
Martor la carnagiul de pe autostrada Trakia: "Oamenii țipau, prinși sub TIR-uri. Acum nu se mai aude nimic" observatornews.ro
image
23.155 km fără oprire, în 24 de ore și 24 de minute: Zborul de test al Airbus A350-1000ULR doboară oficial recordul mondial Guinness www.antena3.ro
image
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a cumpărat icoane de la Gigi Becali. Cât a putut plăti miliardarul as.ro
image
Peste jumătate dintre comunele mici din România ar putea fi comasate. Reforma vizează și orașele mici. Ce se întâmplă cu primăriile playtech.ro
image
Ce va face Reghecampf la FCSB după criticile lui Gigi Becali? „Bă, patroane, dacă tu spui așa…” www.fanatik.ro
image
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
image png
VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!” Vedete românești
Mirela Retegan jpg
FotoSuma impresionantă scoasă din buzunar de Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Vreau o țară ca afară” Vedete românești
image png
FotoCum au fost surprinși Elisabeta Lipă și soțul ei în avion. Povestea de dragoste care durează de 41 de ani: „Iubirea se păstrează în gesturi mici” Vedete românești
banner viorica dancila jpg
#Exclusiv Click!
Viorica Dăncilă, despre experiența de premier și prejudecățile cu care s-a confruntat: „Când o femeie cade, societatea o judecă” Vedete românești
Dana Săvuică și fiica sa jpg
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc” Vedete românești
Russell Brand, Katy Perry foto Profimedia jpg
Katy Perry era în încăpere când Russell Brand a abuzat sexual pe cineva? Cântăreața se pregătește să spună adevărul despre mariajul lor „întunecat” Vedete internaționale
ramona gabor instagram jpg
VideoRamona Gabor, surpriză romantică în Dubai! A primit un buchet uriaș de trandafiri roșii. Are vedeta un nou iubit? Vedete românești
image png
Toukie Smith a murit la 74 de ani. A fost partenera lui Robert De Niro și mamă a gemenilor actorului Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Jean Paler a suferit încă un AVC actualitate.net