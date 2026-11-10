Ce au moștenit soția și fiul lui Mircea Lucescu după moartea antrenorului. Afaceri și proprietăți de milioane de euro

Moștenirea lăsată de regretatul Mircea Lucescu nu cuprinde doar amintirea uneia dintre cele mai impresionante cariere din fotbalul românesc, ci și un portofoliu important de afaceri și investiții. După decesul fostului selecționer, averea estimată la peste 35 de milioane de euro a intrat în procedura de succesiune, iar principalii moștenitori sunt soția sa, Elena Lucescu, și fiul lor, Răzvan Lucescu.

Cum va fi împărțită averea lui Mircea Lucescu Foto: arhivă

Cum se împarte averea lui Mircea Lucescu

De-a lungul carierei sale, Mircea Lucescu nu s-a limitat la veniturile obținute din fotbal. Fostul antrenor a investit în domeniul imobiliar și în mai multe companii, construind în timp o avere considerabilă, potrivit SpyNews.

După finalizarea succesiunii, Elena Lucescu a preluat 62,5% din acțiunile uneia dintre firmele familiei, în timp ce fiul său, Răzvan Lucescu, deține restul de 37,5%.

Unul dintre cele mai importante proiecte asociate familiei este un ansamblu rezidențial estimat la aproximativ 17,5 milioane de euro, care urmează să fie dezvoltat în Sectorul 6 al Capitalei, în apropierea Lacului Morii. Proiectul este prevăzut să includă 349 de apartamente, clădiri cu regim de înălțime variabil și sute de locuri de parcare.

Recent, Elena și Răzvan Lucescu au luat și o decizie privind una dintre societățile familiei, aprobând majorarea capitalului social, fiecare participând proporțional cu cota deținută în companie.

Investițiile mai puțin cunoscute ale fostului selecționer

Dincolo de afacerile imobiliare, Mircea Lucescu și-a diversificat investițiile și în alte domenii. Printre acestea s-a numărat un pachet de 16,5% din acțiunile unei companii din Brașov, evaluat la aproximativ 660.000 de euro. După decesul antrenorului, participația a fost preluată de Elena și Răzvan Lucescu, care au devenit titularii întregului pachet.

Totodată, fostul selecționer deținea și o participație de sub 5% într-o companie producătoare de vinuri, investiție care completează portofoliul de afaceri construit de-a lungul anilor.

O avere construită din fotbal și investiții

O mare parte din averea lui Mircea Lucescu provine din cariera impresionantă de antrenor. Acesta a pregătit de-a lungul timpului echipe importante din România, Turcia, Italia și Ucraina, fiind unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din fotbalul european.

Veniturile acumulate în decenii de activitate au fost ulterior direcționate către investiții imobiliare și participații în diverse companii, afaceri care au rămas acum în administrarea familiei sale.