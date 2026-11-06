 Scandalul pentru moștenirea lui Dolly Parton ia o întorsătură neașteptată. Managerul cântăreței a renunțat la proces
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Scandalul pentru moștenirea lui Dolly Parton ia o întorsătură neașteptată. Managerul cântăreței a renunțat la proces

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Managerul de o viață al regretatei Dolly Parton a renunțat la plângerea în instanță prin care îl acuza pe nepotul cântăreței că ar fi amenințat moștenirea și angajații artistei. Compania She’s Alive, entitatea creată pentru a gestiona și proteja patrimoniul artistei, obținuse în luna septembrie un ordin temporar de protecție împotriva lui Bryan Seaver și a firmei sale de securitate, Squadron Augmented Protection Services.

Dolly Parton.
Dolly Parton. Foto: profimedia

Deși o audiere crucială fusese amânată de mai multe ori și reprogramată pentru săptămâna viitoare, avocații au depus joi o solicitare scurtă la un tribunal din Tennessee pentru retragerea plângerii.

Documentul nu menționează motivele exacte ale deciziei, precizând doar că procesul este clasat „fără prejudiciu”, ceea ce înseamnă că acțiunea în instanță poate fi reluată oricând. Cu o zi înainte, un alt document indica faptul că ambele părți au ajuns la o înțelegere amiabilă, fără a fi oferite alte detalii, scrie The Guardian.

Acuzații grave după moartea lui Dolly Parton

Compania She’s Alive l-a concediat pe Bryan Seaver la începutul lunii septembrie, iar ulterior a cerut ordinul de protecție, susținând că acesta avea un comportament instabil. Documentele din instanță susțineau că Seaver ar fi trimis mesaje de amenințare personalului, avocaților și partenerilor de afaceri, promițând în scris că va „distruge întregul brand”.

Acesta s-ar fi descris drept „un traficant internațional de arme și mercenar”, avertizând că toată lumea ar trebui „să se teamă de ce ar putea face”. Judecătoarea I’Ashea L. Myles a justificat emiterea inițială a ordinului de protecție invocând experiența lui Seaver cu violența, accesul acestuia la arme și intenția declarată de a se răzbuna.

Cum se apără Bryan Seaver

În replică, Bryan Seaver a susținut în declarațiile sale că îl considera pe Danny Nozell, managerul lui Dolly Parton, un prieten apropiat, asta înainte de a se emite ordinul de restricție. 

Într-o declarație pe proprie răspundere, Seaver a spus că mesajele text pe care Nozell le-a citat ca dovezi ale amenințărilor sale au fost o „conversație privată între doi prieteni care erau amândoi frustrați, îndurerați și discutau strategii”.

„Nu l-am amenințat niciodată pe domnul Nozell, pe vreun angajat, contractor, avocat, consilier sau partener de afaceri al SAL sau pe oricine altcineva asociat cu SAL”, a spus Seaver. „Nu am nicio intenție să fac asta.”

Dolly Parton s-a stins după o luptă tăcută cu cancerul

Dolly Parton a murit pe 25 august, la vârsta de 80 de ani. Apropiații acesteia au susținut că artista devenise tot mai secretoasă și refuza să vorbească despre starea ei de sănătate. Reprezentanții cântăreței au vrut să pună capăt oricărei speculații și au anunțat că decesul a survenit în urma unei lupte cu cancerul.

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