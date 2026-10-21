 Ce dietă ține Diana Bart? Secretul siluetei sale și alimentul cu care a înlocuit zahărul: „Este cu indice glicemic zero”
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Ce dietă ține Diana Bart? Secretul siluetei sale și alimentul cu care a înlocuit zahărul: „Este cu indice glicemic zero”

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La 45 de ani, Diana Bart arată trăsnet! În ciuda trecerii anilor, prezentatoarea  de la Antena Stars reușește să-și păstreze aceeași siluetă trasă prin inel. Care e secretul ei?

Diana Bart gătește sănătos
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Diana Bart gătește sănătos Foto: Instagram

La 45 de ani, Diana Bart este una dintre cele mai în formă prezentatoare tv de la noi. Diana are un trup perfect, însă recunoaște că, deși nu ține o dietă anume, a avut mereu mare grijă la alimentație. S-a îngrășat numai pe perioada celor două sarcini. 

„Sunt extrem de pofticioasă”

„Eu reușesc să nu mă îngraș pentru că am o disciplină. Dacă nu aș ține de această disciplină pe care mi-am format-o în ani de zile, crede-mă că nu aș fi așa. Eu văd la mine imediat când mai scap și eu, pentru că îmi mai fac bucurii cu un lapte de pasăre sau cozonac cu mac că nu am cum să zic nu mai ales în perioada Sărbătorilor. 

Și eu sunt extrem de pofticioasă, îmi place să mănânc, și într-adevăr dacă nu țin cont de rutina imediat se pune. Dacă vrei să arăți într-un fel trebuie să ai și disciplină și să muncești pentru asta. Cine spune: << ei, lăsă că are gene bune>>, probabil că au noroc cu gena până în 30 de ani când atunci nu se pune nimic. 

Dar, după 40 de ani nu mai există dă și noroc cu gena! Și dacă nu lucrezi din timp, că de multe ori ne plecăm așa pe ureche și spunem: << lasă că am eu timp>>. Nu! Tot ce nu faci astăzi se depozitează acolo și va fi mult mai greu de scos în timp. Așa că dacă ai o disciplină și nu zice nimeni că și eu îmi fac pofte!”, a dezvăluit Diana Bart, pentru Click!

 Cu ce a înlocuit zahărul?

Vedeta TV promovează un stil de viață cât se poate de sănătos și îi place să gătească cu gust, dar cu mare grijă la ingrediente. Ne-a dezvăluit cu ce a înlocuit zahărul, considerat la acest moment unul dintre cele mai nocive alimente. 

„Eu mănânc și găluște cu prune, dar le fă într-un anumit fel și păstrează același gust. Mănânc sarmale, mănânc clătite, mâncare gătită, dar o fac într-o manieră sănătoasă. Nu prăjeli, nu rântașuri, nu făină albă, nu zahăr. Și sunt atâția înlocuitori, uite de exemplu stevia, care este cu indice glicemic zero, are aceeași putere de îndulcire ca zahărul, același gust, nici nu simți că ai pus. Atunci, de ce să nu o folosim, dacă natura ne-a dat-o?! 

Trebuie să ai grijă și să știi ce pui în farfurie pentru că ceea ce pui în gură aia ești!”, a mai spus vedeta de la Antena Stars, pentru Click!

Diana Bart a făcut, recent, o mutare îndrăzneață în carieră, renunțând la Prima TV pentru postul de prezentatoare la Antena Stars. Este divorțată și are două fetițe superbe, Mayra (9 ani) și Amina(6 ani). 

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