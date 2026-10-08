În ce relații a rămas Diana Bart cu fostul soț după divorț? „Împărțim treaba, și eu, și tatăl fetelor”

Diana Bart a înflorit după divorțul de tatăl fetițelor ei! Bruneta e în formă maximă, căci are două fetițe acasă care o țin în priză. Are și o emisiune nouă la Antena Stars!

Diana Bart (45 de ani) se împarte cu brio între viața de familie și job-ul de la Antena Stars. Fetițele, Maira și Amina, au crescut văzând cu ochii, iar Diana pleacă mai nou la evenimente mondene și le lasă și singure acasă, supravegheate însă strict de camerele de luat vederi.

Foto: Click!

Click!: Diana, pe măsură ce trece timpul înflorești. Care este secretul tău?

Diana Bart: Mă simt bine, pur și simplu. Știi că eu nu țin ascuns, eu oricum am foarte mare grijă de mine și asta de foarte mulți ani. Mănânc sănătos și consider că absolut tot ce vine în exterior, chiar dacă pare un clișeu, vine din interior, pentru că n-ai cum să faci ceva doar să arate bine în afară dacă nu e și interiorul frumos și sănătos.

Am aceeași rutină de ani buni, asta înseamnă mâncare sănătoasă, somn bun mai ales, pentru că acum de la vârsta asta e foarte important să ne ținem cortizolul sub control și somnul este primul aspect la care trebuie să avem grijă.

Click!: Cam câte ore ar trebui să dormim pe noapte?

Diana Bart: Cam șapte ore obligatoriu. Eu reușesc să-mi fac cele șapte ore de somn, poate în weekend prind chiar și opt ore. Înainte nu prioritizam atât de mult somnul, alegeam să fac alte lucruri seara după ce dormeau fetele.

Acum, la 23.30 maxim am stins lumina! Iar fetele la 20.30 le-am pus în pat, la ora 21.15 maxim în fiecare seară, avem și o rutină de citit, stăm și ne relaxăm în pat cu o carte bună, pentru că la 6.45 dimineața suntem în picioare toate trei.

Foto: Facebook

„Nu vreau să-mi cresc fetele într-un puf roz”

Click!: Ce fac fetele? Au crescut, bănuiesc, nu le-am mai văzut de când erau mici…

Diana Bart: Fetele s-au făcut mari, bineînțeles, timpul nu ne iartă pe niciunul dintre noi! Maira are 9 ani, iar Amina 6 ani. Se adaptează și ele perioadelor de vârstă. Mă înțeleg minunat cu ele. Am două copile bune, blânde, pline de viață și mă bucură tare mult să văd treaba asta la ele.

Și cât pot de mult, știi cum e că mama face întotdeauna ce poate și ce știe la momentul respectiv și ce consideră că este cel mai bine pentru copii, și asta fac și eu: le îndrum spre o viață frumoasă, nu ascunsă de toate încercările vieții pentru că nu vreau să le cresc într-un puf roz și când dau ele cu nasul de probleme să nu știe cum să le facă față. Le cresc cu bune și cu rele, dar într-o atitudine pozitivă întotdeauna.

Click!: Cine te ajută cu ele? Ai și job-ul acum de la Antena Stars… Cum te împarți? Ți-e greu?

Diana Bart: E greuț, nu pot să zic că e ușor și, de multe ori, recunosc treaba asta că sunt uneori depășită cu tot ce încerc eu să fac atât de bine și de perfect în viziunea mea. Bineînțeles că împărțim treaba și eu și tatăl lor, avem treburile noastre bine stabilite și programul pe care-l avem.



Diana Bart are două fete, Maira și Amina Foto: Facebook

„Fetele au o relație foarte faină și cu Mihai”

Click!: Adică, fetele stau și la tine și la el, o săptămână cu o săptămână? Ce program au?

Diana Bart: Avem activități multe împreună, au o relație foarte faină și cu Mihai și mă bucur foarte tare să știu că le creștem în direcția. Dar, într-adevăr este greuț. Am și o doamnă care mă ajută în a doua parte a zilei, când vin ele de la școală câteva ore. Eu, dacă mai fug la evenimente, le las și singure în casă, am mare încredere pentru că am și camere de supraveghere, le monitorizez și le responsabilizez și pe ele. Le spun: „sunteți sub atenția mea, în caz dacă ceva se întâmplă ceva, mă sunați (că au tablete, nu au telefoane), dar mă sunați de pe tabletă și eu sunt cu ochii pe voi în cazul în care se întâmplă ceva!

Nu le țin sub papuc sau sub control continuu pentru că vreau să le învăț și trebuie să le învăț să fie independente, dar conștiente de ceea ce fac.

Click!: La tatăl lor merg în week-end-uri, în vacanțe?

Diana Bart: Da, merg tot timpul, nu contează! Noi avem timp de calitate pe care petrecem cu ele, și eu și tatăl lor, și avem foarte multe activități de care ele se bucură și totul e bine.

Click!: Ai luat prin suprinderea pe toată lumea cu mutarea la Antena Stars. Ai și o nouă emisiune acum…

Diana Bart: Da, am o nouă emisiune, mă infiltrez și în culise. A fost o schimbare foarte mare, dar, după 13 ani în care am stat într-un singur loc, am decis să schimb. Uite că a venit timpul! Eu sunt foarte fidelă, dar nu zic nu provocărilor pentru că în carieră ți se deschid anumite uși în anumite perioade și nu vreau să le dau cu piciorul, pentru că pentru mine înseamnă un pas înainte!

Întotdeauna am făcut un pas înainte în viață, nu doar în carieră. Și atunci schimbările eu le iau cu bucurie!

Ce spune despre colegul Alexandru Constantin?

Click!: Am văzut că a venit și Alex Alexandru Constantin în echipa Antenei Stars, fostul tău coleg…

Diana Bart: Să știi că m-am bucurat de prezența lui Alex, nu spun asta că mi-a fost coleg timp de 15 ani. Eu nu sunt subiectivă deloc, eu sunt foarte critică cu mine și cu cei din jur, dar recunosc capacitățile pe care le are fiecare și Alex este profesionist desăvârșit, un prieten adevărat, un om de televiziune foarte serios și foarte dăruit și eu cred că i se potrivește foarte bine și locul pe care l-a ales acum.



Foto: Facebook

Click!: Cum a fost vara asta pentru tine? Ai fost în vacanță în Portugalia cu fetele, le-ai lăsat acolo chiar…

Diana Bart: A fost frumos, am stat o săptămână cu fetele în Portugalia, apoi le-am lăsat pe ele o săptămână acolo, nu singure bineînțeles ci la prietena lor. A fost foarte fain, a fost singura mea săptămână de vacanță, pentru că mie îmi place așa să-mi încarc bateriile la sfârșit de săptămână. Eu prefer să fug în fiecare weekend din București, inclusiv la noi în țară sau în străinătate, și să-mi încarc bateriile pentru săptămâna ce vine mai mult decât să-mi iau o săptămână-două legate că parcă nu înțeleg nimic din asta.

Atunci chiar a fost o săptămână minunată, departe de zgomotul orașului nostru și a fost foarte fain. Le- am dat pe fete și la echitație, mi-a plăcut foarte tare. ca să nu mai zic de mâncarea din Portugalia.