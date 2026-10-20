 Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei! Micuța a leșinat și a ajuns la Terapie Intensivă: „A fost groaznic. Totul a evoluat foarte rapid”
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Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei! Micuța a leșinat și a ajuns la Terapie Intensivă: „A fost groaznic. Totul a evoluat foarte rapid”

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Cristina Cioran a trecut printr-o experiență cumplită după ce fiica sa s-a confruntat cu probleme grave de respirație, iar starea micuței s-a agravat de la o oră la alta. Ceea ce a început cu o tuse aparent banală s-a transformat într-o urgență medicală, care a impus internarea la Terapie Intensivă. Actrița a povestit cum au apărut primele simptome, prin ce momente de teamă a trecut și cum se simte fetița după externare.

Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei!
Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei! Foto: arhiva

Cristina Cioran, sperietură uriașă după ce starea fiicei sale s-a agravat brusc

Cristina Cioran este mama a doi copii, Ema și Max, iar în ultima perioadă a fost nevoită să facă față mai multor schimbări importante în viața personală. După condamnarea la închisoare a tatălui celor mici, Alex Dobrescu, actrița s-a mutat la Constanța, orașul în care s-a născut, unde locuiește împreună cu cei doi copii și cu mama sa.

În mijlocul acestor provocări, vedeta a trecut recent printr-un episod medical extrem de dificil alături de fiica ei. Primele semne nu au părut să indice o problemă gravă, însă evoluția simptomelor a fost rapidă, iar Cristina Cioran a ajuns să solicite ajutor medical de urgență.

De la o tuse ușoară la dificultăți de respirație

Actrița a povestit că a observat primele simptome după ce a luat-o pe cea mică de la grădiniță. Fetița tușea, iar inițial Cristina Cioran a crezut că ar putea fi vorba despre o reacție la aerul rece. Chiar dacă nu s-a alarmat pe moment, a decis să îi urmărească atent starea, de teamă ca lucrurile să nu se înrăutățească.

În timpul nopții, tusea a continuat, iar a doua zi au apărut problemele de respirație. Vedeta a relatat că situația s-a schimbat într-un interval scurt, mult mai repede decât s-ar fi așteptat.

Am luat-o de la grădiniță, a tușit puțin, dar a tușit așa... Ce să zic, nu m-am îngrijorat, că era doar o tuse de asta de aer rece. M-am gândit că se poate agrava și am ținut-o sub observație și m-am trezit că a doua zi, mă rog, a tușit peste noapte și a doua zi deja avea wheezing”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Fiica actriței a ajuns de urgență la Terapie Intensivă

Pe măsură ce respirația fetiței devenea tot mai dificilă, Cristina Cioran a decis să meargă cu ea la spital. Internarea s-a făcut de urgență, iar actrița a descris clipele prin care a trecut drept unele dintre cele mai grele experiențe trăite.

Starea micuței s-a deteriorat rapid, iar problemele respiratorii au necesitat îngrijiri medicale intensive. Cristina Cioran a povestit că a fost copleșită de teamă în momentul în care a văzut cât de gravă devenise situația.

A doua zi deja avea wheezing și deja respira mai greu. Și la prânz am plecat la spital. Ne-am internat de urgență la Terapie Intensivă. Foarte repede s-a deteriorat, foarte repede n-a mai putut să respire. Deci a fost groaznic, groaznic”, a mai spus actrița.

Cristina Cioran a dezvăluit prin ce momente cumplite a trecut fiica sa

Problemele de sănătate ale fetiței au fost atât de serioase, încât aceasta a avut nevoie de oxigen, perfuzii și sprijin pentru respirație. Potrivit relatării actriței, micuța a fost internată la Terapie Intensivă cu pneumonie acută și a leșinat de mai multe ori.

Pentru Cristina Cioran, perioada respectivă a fost una extrem de solicitantă, mai ales că trebuia să se împartă între îngrijirea fiicei și responsabilitățile față de băiețelul său. Din fericire, cele două au ajuns ulterior acasă, iar fetița continuă tratamentul recomandat.

Actrița a vorbit deschis despre gravitatea episodului și despre starea lor după externare.

Am stat cu aparat de respirat, am intrat în Terapie Intensivă cu pneumonie acută, a leșinat de câteva ori, a făcut perfuzie, oxigen. Ce să zic, am trăit niște momente foarte intense. Acum suntem bine, ne-am externat la cerere, ținem tratamentul. Trebuia să ajung acasă la cel mic”, a mai adăugat Cristina Cioran.

După această experiență, actrița se concentrează pe recuperarea fiicei sale și pe îngrijirea celor doi copii. Deși perioada petrecută la spital a fost una dificilă, Cristina Cioran a transmis că fetița este acum acasă și urmează tratamentul.

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