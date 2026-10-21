Cristina Cioran, după spaima trăită cu fiica ei la terapie intensivă. A plecat la cerere din spital: „Mi-am făcut o grămadă de reproșuri”

Cristina Cioran (49 de ani) a trecut prin momente cumplite după ce fiica ei a ajuns la terapie intensivă, cu pneumonie.

1/7 Momente grele pentru Cristina Cioran

Vedeta povestește că evoluția rapidă a bolii și episoadele în care fetița a leșinat au speriat-o teribil. Acum, copilul se simte mai bine, iar Cristina a explicat de ce a decis să plece duminică din spital, pe semnătură, și să continue tratamentul acasă.

Cristina Cioran poate răsufla ușurată după zilele în care a stat cu sufletul la gură pentru sănătatea fiicei sale. Cele două au fost internate la Spitalul Județean de Urgență din Constanța, unde fetița a primit îngrijiri la terapie intensivă. Vedeta a povestit cât de repede s-a agravat starea copilului:

„Acum suntem foarte bine, dar am trecut prin niște momente destul de grele și de panică, pentru că a evoluat foarte rapid această pneumonie și, cumva, corpul ei imediat s-a deteriorat. Adică am ajuns la spital, a fost destul de grav, dar au pus-o imediat pe picioare, pentru că am intrat la terapie intensivă cu ea”, ne-a povestit prezentatoarea TV.

„S-a albit la față, i s-au albit buzele și și-a dat ochii peste cap”

Unul dintre cele mai grele momente s-a petrecut chiar în Unitatea de Primiri Urgențe. Cristina Cioran a încercat să își păstreze calmul, însă, când și-a văzut fiica leșinând, a cerut imediat ajutor.

„M-am speriat foarte tare. Am încercat să îmi păstrez calmul, dar, la un moment dat, m-am panicat foarte tare când a leșinat. Eram în UPU, s-a albit la față, i s-au albit buzele și și-a dat ochii peste cap. Atunci m-am speriat și am strigat pe cineva. Au venit, au pus fetița pe un pat, acolo, în cabinet, și i-au pus oxigen ca să-și revină.

Când am ajuns sus, în terapie, i-au pus perfuzie, după care iar a leșinat. Acum nu știu dacă din cauză că a văzut sânge sau tot așa, pentru că era foarte slăbită. Dar era și speriată, și foarte slăbită de la tuse, de la pneumonie, ce să mai…”, a mai precizat vedeta pentru Click!

„Mi-am pus o grămadă de întrebări dacă puteam să evit această situație”

Episoadele prin care a trecut alături de fetița ei au făcut-o să își pună numeroase întrebări. Cristina recunoaște că și-a reproșat cele întâmplate și s-a întrebat dacă ar fi putut împiedica agravarea situației.

„Mi-am făcut și eu o grămadă de reproșuri că am ajuns în situația asta și că s-a întâmplat așa. Mi-am pus o grămadă de întrebări dacă puteam să evit această situație. Dar, cumva, văzând că toată lumea acolo, toți copiii erau cu aceeași situație, am realizat că acești viruși sunt extrem de puternici, iar evoluția bolii este extrem de rapidă”, ne-a mai spus Cristina Cioran, special pentru Click!

De ce a plecat din spital pe semnătură

Duminică, vedeta a cerut externarea pentru a continua acasă tratamentul fetiței. Cristina Cioran ne-a explicat că trebuia să fie alături și de bebelușul ei, dar și de mama sa, care era răcită.

„Am plecat duminică, pe semnătură, din spital. Am plecat la cerere, pentru că tratamentul cu antibiotic și aerosolii pot să îi fac și acasă, pentru că am și bebelușul, și pe mama și, cumva, trebuia să fiu și pentru ei. Mama este puțin răcită, iar bebelușul e bine, doar tușește ușor. Sper să rămână aici”.

Cristina Cioran a vorbit cu apreciere despre îngrijirile primite la spitalul din Constanța. După această experiență, vedeta le îndeamnă pe celelalte mame să nu amâne consultul medical.

„Am fost internată la Spitalul Județean de Urgență, aici, în Constanța, și a fost excelentă experiența. Mă bucur mult că e copilul bine. Recunosc că e greu să nu te panichezi și recunosc și faptul că trebuia să fiu un pic mai atentă și mai vigilentă. Chiar dacă pare uneori că mergem degeaba la urgență sau că mergem prea rapid, mai bine mergem decât să nu mergem și să amânăm un consult atât de important”, a mai completat Cristina Cioran.