Cristina Cioran îi răspunde Valeriei Lungu, după ce tânăra a spus că nu știe cine este: „Nu e mai valoroasă ca mine”

Cristina Cioran a reacționat după declarația făcută de Valerie Lungu. Tânăra a mărturisit că nu știe cine este actrița. Vedeta a explicat că afirmația nu a deranjat-o și că înțelege perfect contextul în care a fost făcută.

Cristina Cioran îi răspunde lui Valerie Lungu Foto: Facebook & Antena 1

Ce a declarat Cristina Cioran

Potrivit Cancan, actrița a subliniat că diferența de generații și mediile diferite în care și-au construit notorietatea pot explica o astfel de situație. Mai mult, ea a avut numai cuvinte de apreciere la adresa influenceriței și fostei concurente de la „Asia Express”.

„Măi, să știi că ce am înțeles eu din viața asta și ce am învățat eu e că, înainte de orice, trebuie să fii om. Trebuie să fii bun, trebuie să fii pozitiv, trebuie să fii civilizat. Nu mă deranjează absolut deloc că a zis Valerie că nu mă cunoaște”, a declarat Cristina Cioran.

Vedeta a remarcat și faptul că internetul și televiziunea funcționează după reguli diferite, motiv pentru care este firesc ca generațiile mai tinere să fie familiarizate cu alte nume decât cele care dominau micul ecran în urmă cu ani buni.

„Eu o înțeleg. Era și foarte micuță când eu apăream destul de mult. Și să nu uităm că internetul nu-i ca la televizor”, a explicat actrița.

Cristina Cioran a avut cuvinte de laudă

În ciuda controverselor apărute în spațiul public, Cristina Cioran a transmis că apreciază comportamentul lui Valerie Lungu și consideră că aceasta a demonstrat, de-a lungul timpului, că este o persoană de calitate.

„Eu cred că, în principal, trebuie să zâmbim, trebuie să fim buni. Iar ea a demonstrat pe parcursul emisiunii că poate fi și un om excelent. Doar a zis și Mirela că este o fată extraordinară”, a mai spus actrița.

De asemenea, Cristina Cioran a ținut să sublinieze că popularitatea din mediul online nu reprezintă singurul criteriu după care ar trebui judecată valoarea unei persoane. Vedeta consideră că respectul, bunătatea și felul în care te porți cu cei din jur sunt mult mai importante decât numărul de urmăritori din mediul virtual.

„Nu înseamnă că, dacă ea are milioane de urmăritori, este mai valoroasă decât mine. Înainte de orice, trebuie să fii om”, este mesajul transmis de actriță.

Actrița a pus-o la zid pe Valerie Lungu

Tensiunile de la Asia Express au atins cote maxime, după ce Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că, timp de două zile, vor forma echipe noi, alături de alți participanți. Unul dintre primele conflicte care au atras atenția publicului este cel dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu, iar imaginile apărute în mediul online au stârnit numeroase reacții.

Printre persoanele care au reacționat la imaginile controversate s-a numărat și Cristina Cioran. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a ales să își exprime public punctul de vedere, printr-un mesaj în care a explicat de ce și-a schimbat părerea despre Valerie Lungu.

Vedeta a mărturisit că, la început, a apreciat ambiția și determinarea concurentei, însă imaginile în care aceasta pare să o împingă pe Mirela Vaida au făcut-o să privească lucrurile cu totul altfel. Cristina Cioran a criticat gestul și a atras atenția asupra reacției pe care acesta ar putea să o provoace în rândul susținătorilor Mirelei Vaida.

„Ați văzut emisiunea Asia Express aseară? Dacă da, vreau să comentăm! Păi, așa ceva e posibil? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul, că este ambițioasă, că e dată naibii, așa, dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat.

Încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poate să fie atât de respingătoare. Mă gândeam că, odată cu frumusețea, vine și o relaxare, vine și o ușurință, în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… Pe de altă parte, această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida! Valeria, dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali, care o iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate să fie cât de bossy vrea, e totuși cineva! Pe când această pișcoată…”.