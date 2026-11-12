Cristina Cioran și-a schimbat look-ul și revine în media. Ce surpriză le pregătește fanilor în decembrie: „Mă vor vedea mai des”

Cristina Cioran (49 de ani) și-a schimbat lookul și pregătește un nou proiect media la București.

1/5 Cristina Cioran (49 de ani) și-a schimbat lookul și pregătește un nou proiect media la București Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Vedeta spune că îl va lansa în decembrie și promite că publicul o va vedea mai des. Revenirea vine după o perioadă în care, mărturisește ea, și-a recăpătat încrederea în sine.

Cristina Cioran a pomenit cu umor de schimbarea de look, înainte să dea vestea despre revenirea ei în media. „Mi-am schimbat lookul, dar nu știu unde am pus ochelarii”, a spus ea, glumind. Apoi a dezvăluit că lucrează deja la un proiect pe care abia așteaptă să-l lanseze.

Surprizele vedetei. Ce pregătește pentru decembrie

Cristina Cioran a mai lucrat cu echipa aceasta la un proiect de bucătărie. De data aceasta, spune că publicul va vedea ceva diferit. Deocamdată, păstrează detaliile despre format pentru lansare.

„Încep un nou proiect în București. Este un proiect media. Abia aștept să-i dau drumul. Îi voi da drumul în luna decembrie. Va fi cadoul meu către fanii mei, către prietenii mei și către cei care nu mă plac. Mă vor vedea mai des”, ne-a spus pentru Click! Cristina Cioran.

Vedeta caută în această perioadă sponsori pentru noul proiect. Spune că își dorește ca ea și echipa sa apară așa cum îi cunosc prietenii, cu naturalețe. „Este un proiect pe care îl dezvolt cu toată dragostea mea”, a adăugat ea.

„Mă simt regăsită”

Cristina Cioran a vorbit și despre perioada în care a început să se cunoască mai bine și și-a recăpătat încrederea în ea. Bucuria revenirii în media vine și cu dorința de a se reapropia de prietenele sale.

„E o perioadă de retrospecție pentru mine, o perioadă în care mă cunosc mai bine și am prins mult mai multă încredere în mine, pe care o pierdusem la un moment dat. Mă simt regăsită. Și știu că le-a fost dor prietenelor mele de mine. Gata, acum revin în viața lor”, a mărturisit vedeta.

Cristina spune că reacțiile la vestea revenirii au bucurat-o. „Sunt foarte încântată. Lumea e foarte bucuroasă că revin în spațiul media”, am mai aflat de la Cristina Cioran.