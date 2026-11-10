Cum arăta Claudia Ion de la Insula Iubirii înainte de operațiile estetice. Schimbarea este vizibilă!

Claudia Ion, concurenta sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii, a atras atenția telespectatorilor încă de la primele apariții, inclusiv datorită aspectului fizic. Deși frumusețea sa a stârnit admirația multora, puțini știau că aceasta a apelat și la câteva intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți trăsăturile.

Cum arăta Claudia Ion de la Insula Iubirii înainte de operațiile estetice Foto: Instagram

Ce intervenții estetice are Claudia Ion de la Insula Iubirii

Claudia Ion, una dintre concurentele sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii, a atras atenția publicului atât prin aspectul fizic, cât și prin povestea de dragoste cu Ionuț Mocăniță. Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, însă experiența pare să fi scos la iveală probleme importante din cuplul lor. În plus, concurenta a stârnit curiozitatea telespectatorilor după ce au apărut informații despre intervențiile estetice la care a apelat.

Concurenta, care a venit în Thailanda alături de iubitul ei, Ionuț Mocăniță, are mai multe proceduri estetice. Potrivit imaginilor publicate chiar de ea pe rețelele de socializare, Claudia și-ar fi mărit buzele și sânii, însă a trecut și printr-o intervenție chirurgicală la nivelul nasului, pe care ar fi făcut-o în Turcia, în 2024.

Înainte de participarea la emisiune, Claudia și Ionuț formau un cuplu de trei ani. Cei doi au și preocupări profesionale în același domeniu: ea este tehnician de unghii, iar el lucrează ca frizer.

Claudia Ion, înainte de operația de rinoplastie. Foto: TikTok

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță, probleme serioase în relație

Dincolo de aspectul fizic, relația celor doi concurenți a ajuns într-un punct tensionat în timpul experienței din Thailanda. Potrivit imaginilor dintr-una dintre cele mai recente ediții ale emisiunii, povestea lor de dragoste ar putea ajunge la final. După mai multe reproșuri și discuții aprinse, Claudia a aruncat lănțișorul în foc, gest care a lăsat impresia unei despărțiri.

Unul dintre subiectele care au provocat tensiuni între cei doi a fost legat de bani. Claudia a susținut că l-a întreținut financiar pe Ionuț și că a contribuit la plata chiriei în care locuiau împreună. Afirmațiile concurentei nu au rămas fără răspuns, iar Ionuț a explicat cum au împărțit, de fapt, cheltuielile locuinței.

Câți bani îi dădea Claudia Ion iubitului pentru chirie

Claudia Ion. Foto: Antena1

Ionuț Mocăniță a povestit că, atunci când au decis să locuiască împreună, el i-a explicat partenerei că își permitea să plătească 400 de euro pentru chirie. Ulterior, cei doi au găsit un apartament mai mare, în valoare de 550 de euro pe lună, iar Claudia ar fi fost de acord să contribuie cu 150 de euro.

Concurentul a ținut să precizeze că amândoi munceau și că propunerea de a împărți cheltuielile a fost discutată de comun acord.

„Eu când am stat prima dată cu ea, am stat într-o garsonieră și am zis că dacă vrei să ne mutăm împreună, eu nu îmi permit mai mult de atât și hai să ne luăm un apartament (…) Și am zis: Hai să găsim o chirie. Eu pun cei 400 de euro și dacă vrei, găsim ceva mai mare, am găsit una la 550 și am căzut de acord să mai pună și ea 150 de euro. Ea muncește la fel de mult ca și mine și ea acasă nu face niște lucruri (…) Am zis că dacă tot muncești, ajută-mă cu bani”, a spus Ionuț Mocăniță la „Insula Iubirii”.