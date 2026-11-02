 Claudia Ion, apariție sexy de ziua ei! În ce oraș celebru a ales să petreacă concurentă de la Insula Iubirii
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Claudia Ion, apariție sexy de ziua ei! În ce oraș celebru a ales să petreacă concurentă de la Insula Iubirii

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Claudia Ion, una dintre cele mai vizibile concurente ale noului sezon Insula Iubirii de la Antena 1, a avut parte de o aniversare specială. Luni, 2 noiembrie 2026, tânăra a împlinit 26 de ani departe de casă, într-unul dintre locurile ei de suflet.

Claudia Ion și-a petrecut ziua de naștere într-un decor special, departe de casă
Claudia Ion și-a petrecut ziua de naștere într-un decor special, departe de casă Foto: Instagram

Aceasta a ales să evadeze într-o vacanță la Istanbul, unde apropiații au surprins-o cu momente festive. 

Tort, artificii și confesiunea neașteptată despre vizita din Turcia a Claudiei Ion

Pentru a marca momentul așa cum se cuvine pe rețelele sociale, sărbătorita a pus la punct o adevărată regie vizuală, atent studiată până la cel mai mic detaliu. Piesa centrală a ședinței foto a fost tortul spectaculos decorat în nuanțe rafinate de roșu și alb, completat armonios de apariția concurentei.

Claudia a atras toate privirile într-o ținută de un roșu aprins, extrem de elegantă și sexy, la care a asortat o pereche de mănuși lungi în aceeași nuanță intensă, accesoriul oferind întregului cadru o notă sofisticată și îmbinându-se perfect cu atmosfera festivă a serii. 

  „Hello 26. Thanks you!”  a fost mesajul adăugat de Claudia la postare sa.  

Alegerea destinației nu a fost una întâmplătoare. Concurenta a dezvăluit că are o legătură veche cu orașul de pe două continente, revenind periodic acolo după o intervenție estetică făcută în urmă cu câțiva ani:

„Prima dată am fost în Istanbul acum trei ani, când mi-am făcut rinoplastie, iar de atunci tot revin. Îmi place prea mult. Iubesc aglomerația de aici!”, a explicat Claudia Ion într-o postare pe contul său oficial de Instagram.

Claudia Ion, relație de trei ani testată în sezonul 10 alături de Ionuț Mocăniță

Claudia Ion a intrat în atenția publicului larg odată cu participarea în sezonul 10 al formatului „Insula Iubirii”, unde a venit la brațul partenerului său de viață, Ionuț Mocăniță. Cei doi formează un cuplu de mai bine de trei ani, însă parcursul lor a fost marcat în ultima vreme de neînțelegeri și semne de întrebare.

Decizia de a se supune testului fidelității din Thailanda a venit tocmai din dorința de a clarifica tensiunile acumulate și de a vedea dacă legătura lor rezistă tentațiilor supreme.

Deznodământul poveștii lor și răspunsurile la incertitudinile din cuplu sunt difuzate săptămânal pe micul ecran, emisiunea fiind programată în fiecare vineri, de la ora 20:30, și sâmbătă, de la ora 20:00.

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