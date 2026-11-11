Cum arăta Ioana Ginghină pe vremea când participa la „Dansez pentru tine”. Imagini de colecție: „Aveam 30 de ani și nu eram încă mamă”

Ioana Ginghină a stârnit emoția fanilor după ce a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din perioada în care participa la emisiunea „Dansez pentru tine”.

Ioana Ginghină, emoționată de amintirile de la „Dansez pentru tine” Foto: Arhivă

Actrița a mărturisit că imaginile au purtat-o înapoi în timp, într-una dintre cele mai intense și frumoase etape ale vieții sale.

Perioada care a marcat-o profund pe Ioana Ginghină

Vedeta și-a amintit cu nostalgie anul 2007, când lua parte la cel de-al patrulea sezon al celebrului show de televiziune. La acea vreme avea 30 de ani, nu devenise încă mamă, iar programul său era extrem de solicitant.

„M-am uitat astăzi la pozele astea și, pentru câteva minute, m-am întors aproape 20 de ani în timp. Era 2007, «Dansez pentru tine», ediția a patra. Eu aveam 30 de ani, nu eram încă mamă și viața mea arăta cu totul altfel”, a povestit actrița pe Facebook.

Ioana Ginghină a descris acei ani drept un amestec de provocări și satisfacții. Își amintește că petrecea ore întregi la repetiții și filmări, încercând să facă față unui ritm de viață extrem de alert.

„A fost una dintre cele mai grele și, în același timp, una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Dansam ore întregi, repetam, alergam de la un loc la altul și, în paralel, filmam pentru «Inimă de țigan». Eram obosită, dar aveam energia aceea pe care acum, când mă uit înapoi, aproape că nu înțeleg de unde o scoteam”, a mărturisit vedeta.

Tot atunci l-a cunoscut pe Mihai Botezat, partenerul său de dans din cadrul competiției. Deși relația lor a început în context profesional, timpul a transformat-o într-o prietenie de durată.

O legătură care a rezistat peste ani

Actrița a dezvăluit că, de-a lungul anilor, ea și Mihai Botezat au rămas apropiați, chiar dacă viețile lor au urmat drumuri diferite.

„Atunci era partenerul meu de dans. Mai târziu, viața a făcut ce știe ea mai bine și a transformat o întâlnire dintr-un show TV într-o legătură de familie: l-am cununat, am botezat unul dintre copiii lui și am rămas apropiați, chiar dacă astăzi ne despart mulți kilometri”, a scris Ioana Ginghină.

Privind fotografiile de atunci, actrița spune că nu vede doar amintirea unei emisiuni sau a unei etape din carieră, ci și oamenii care i-au marcat parcursul și relațiile care au trecut proba timpului.

„Crezi că îți amintești doar un dans, o emisiune, o perioadă din carieră. Dar, de fapt, în fotografii sunt ascunși oamenii pe care i-ai întâlnit, prieteniile care au rămas, viețile care s-au schimbat și o versiune a ta pe care aproape o uitaseși”, a mai transmis aceasta.

Mesajul s-a încheiat într-o notă profund emoționantă, actrița mărturisind că privește cu tandrețe către tânăra de acum aproape două decenii.

„Mă uit la fata din pozele astea cu multă tandrețe. Nu știa nimic din ce urma să vină. Dar, Doamne, câtă viață avea înainte”, a scris Ioana Ginghină.