Ioana Ginghină, fotografie rară cu cea care i-a dat viață! Ce mărturisiri emoționante a făcut actrița

Ioana Ginghină vorbește cu emoție și recunoștință despre mama sa, femeia care i-a fost alături la fiecare pas. Încă din copilărie, actrița și-a perceput mama ca pe o femeie neobosită, care nu era niciodată bolnavă, obosită sau prea ocupată pentru a se dedica ei și surorii sale. Abia după ce a devenit, la rândul ei, mamă, vedeta a început să înțeleagă cât de multe sacrificii se ascundeau în spatele acestei imagini.

Ioana Ginghină. Foto: Facebook

Părinții actriței, Costantina și Dan Ginghină, locuiesc în Sibiu, iar Ioana îi vizitează cu drag ori de câte ori are ocazia. Recent, vedeta a publicat un mesaj emoționant în care a vorbit despre relația cu mama sa și despre sacrificiile, de multe ori nevăzute, pe care aceasta le-a făcut pentru ea și sora ei.

Ioana Ginghină, despre mama sa: „Niciodată prea ocupată ca să ne ajute”

Actrița și-a amintit de felul în care își vedea părinții în copilărie. Dacă tatăl era cel care aducea latura jucăușă în familie, mama era cea care impunea regulile și se asigura că lucrurile merg așa cum trebuie. Chiar dacă uneori i se părea prea strictă, astăzi Ioana privește acele momente cu alți ochi.

„Pe mama n-am văzut-o niciodată obosită. Niciodată bolnavă. Niciodată prea ocupată ca să ne ajute. Tata era partea jucăușă a familiei. Mama era cea cu regulile. «Polițistul rău», cum am spune astăzi.

Când eram mici, nu înțelegeam întotdeauna de ce era atât de strictă. Uneori mi se părea nedreaptă. Și nu, timpul nu transformă automat toate deciziile părinților în decizii bune. Sunt lucruri pe care și astăzi le-aș face altfel. Dar timpul îți oferă ceva ce copilăria nu poate: perspectiva”, începe mesajul publicat de Ioana Ginghină pe rețelele de socializare.

Ce a înțeles actrița abia după ce a devenit mamă

Odată cu trecerea anilor și, mai ales, după ce a devenit mamă, Ioana Ginghină a început să înțeleagă mai bine responsabilitățile și presiunile pe care le-a avut mama sa. Să crești copii, să le oferi o educație bună și să încerci să păstrezi echilibrul în familie nu este deloc ușor, mai ales atunci când propriile nevoi ajung mereu pe ultimul loc.

Actrița a realizat că, în ochii copiilor, mama pare să aibă întotdeauna puterea de a face față oricărei situații, chiar și atunci când, în realitate, este obosită sau copleșită.

„Abia când am devenit mamă am început să înțeleg cât de greu trebuie să-i fi fost. Să crești copii într-o perioadă cu atâtea lipsuri, să încerci să le oferi o educație bună, să ții familia în echilibru și să nu ai luxul de a spune «Astăzi nu mai pot». Pentru că mama, în ochii noștri, putea întotdeauna.”

Ioana Ginghină, cuvinte emoționante pentru femeia care i-a dat viață

Privind în urmă, vedeta se întreabă câte momente dificile a traversat mama sa fără ca ea și sora ei să știe. Câte zile a fost epuizată, de câte ori i-a fost teamă sau a plâns în tăcere și cât de mult ar fi avut nevoie, la rândul ei, de sprijinul cuiva.

Fotografiile realizate la nunta surorii sale au devenit un prilej de reflecție pentru actriță. Acum, cele două fiice nu mai sunt copiii care aveau nevoie să fie îndrumați la fiecare pas, ci femei care pot privi dincolo de rolul de mamă și pot înțelege omul din spatele lui.

„Astăzi mă întreb de câte ori a fost, de fapt, epuizată. De câte ori i-a fost frică. De câte ori a plâns fără să știm. De câte ori ar fi avut nevoie să aibă și ea pe cineva care să aibă grijă de ea. În fotografiile astea, de la nunta surorii mele, suntem din nou împreună. Doar că acum nu mai suntem copiii pe care mama trebuia să-i crească.

Suntem femeile care pot, în sfârșit, să vadă și femeia din spatele mamei. Și să-i spună: «Mamă, poate că nu te-am înțeles mereu. Dar astăzi înțeleg mult mai mult. Și îți mulțumesc».”

„Datorită părinților mei, sunt femeia care sunt astăzi”

Tot după nunta surorii sale, Ioana Ginghină a vorbit și despre emoția revederii cu tatăl ei și despre felul în care ambii părinți au contribuit la formarea sa. Actrița a mărturisit că, deși copilăria ei nu a fost perfectă, experiențele trăite alături de familie au ajutat-o să devină femeia de astăzi.

„N-am avut copilăria perfectă. Dar, datorită părinților mei, sunt femeia care sunt astăzi. Aici, în poze, suntem fetele lui tata.

Pozele astea îmi plac pentru că nu sunt despre cum stăm la poză. Sunt despre felul în care ne uităm unii la alții, despre râsul nostru, despre emoția unei zile importante și despre legăturile care rămân. La nunta surorii mele, pentru câteva minute, parcă n-am mai fost două femei adulte cu viețile noastre.

Am fost din nou fetele lui tata. Și cred că unele lucruri nu se schimbă niciodată.”