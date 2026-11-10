Cum s-au cunoscut Oana Zara și Bogdan Medvedi de la „Power Couple”. Sunt împreună de 11 ani și s-au logodit în vara aceasta

Oana Zara și Bogdan Medvedi formează unul dintre cuplurile care participă la sezonul 4 al emisiunii „Power Couple”. Actrița și artistul sunt împreună de 11 ani, iar povestea lor de dragoste a început într-un studio de înregistrări. După mai bine de un deceniu petrecut împreună, cei doi au făcut și următorul pas în relație: s-au logodit în vara anului 2026.

Oana Zara și Bogdan Medvedi sunt împreună de 11 ani Foto: Instagram

Oana Zara și Bogdan Medvedi au acceptat provocarea de a participa împreună la „Power Couple”, sezonul 4. Cei doi formează un cuplu de 11 ani și își doresc să își testeze limitele în cadrul competiției.

Bogdan Medvedi este artist și a făcut parte din trupa Maxim, în timp ce Oana Zara este actriță, cunoscută inclusiv pentru rolul din serialul „Lia – Soția soțului meu”. Pentru amândoi, participarea la emisiune reprezintă o experiență pe care vor să o trăiască împreună.

Artistul a mărturisit că emisiunea se afla printre obiectivele lor pentru acest an și că abia așteaptă să vadă cum vor face echipă în timpul probelor.

Cum a început povestea lor de dragoste

Oana Zara și Bogdan Medvedi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ 11 ani, într-un studio de înregistrări. La vremea respectivă, actrița urma să danseze pentru Lidia Buble la Romanian Music Awards și Media Music Awards, iar acolo s-a întâlnit cu membrii trupei Maxim, care repetau în studioul lui Adi Sînă.

Într-un interviu acordat în 2015, Oana a povestit cum a început totul și a dezvăluit că Bogdan a fost cel care a invitat-o la o plimbare.

„Trebuia să dansez la Romanian Music Awards şi Media Music Awards pentru Lidia Buble şi m-am întâlnit cu trupa Maxim în studioul de înregistrări al lui Adi Sînă. Acolo repetau băieţii şi aşa l-am cunoscut pe Bogdan. M-a invitat la plimbare şi aşa a început totul”, povestea Oana Zara pentru Click!.

Deși atracția a existat încă de la început, Bogdan Medvedi a mărturisit ulterior că nu a fost vorba despre dragoste la prima vedere. Artistul a explicat că sentimentele au apărut treptat, pe măsură ce au ajuns să se cunoască mai bine și să construiască o relație bazată pe comunicare și sprijin reciproc.

„Mie mi-a plăcut de Oana, dar mi-a plăcut de orice fată pe care aș putea să o văd și ar arăta bine. Deci nu m-am îndrăgostit de ea, eu m-am îndrăgostit de ea pe parcurs. În momentul în care am început să o cunosc mai bine, atunci mi-am dat seama că ar putea fi fata pe care aș putea să o iubesc în următorii 8, 10, 15, 20, 30 de ani.

Nu am pus problema așa, nu ne-am întrebat: «Vrei să fim împreună?». S-a întâmplat, pur și simplu, deci nu a fost cu întrebări. S-a întâmplat, pur și simplu. Oana. (n.r. a zis primul te iubesc). Eu am fost cu răspunsul, i-am dat răspunsul pe loc”, declara Bogdan Medvedi în 2023, pentru Ego.

Oana și Bogdan s-au logodit vara aceasta

După 11 ani de relație, Bogdan Medvedi a decis să o ceară în căsătorie pe Oana Zara. Momentul special a avut loc în iunie 2026, la petrecerea organizată cu ocazia aniversării actriței, care își sărbătorise ziua de naștere pe 2 iunie.

Cererea a fost o surpriză pentru Oana, care nu a bănuit ce pregătise partenerul ei. Bogdan avea inelul de logodnă de mai bine de jumătate de an, însă a tot așteptat momentul pe care îl considera potrivit. În cele din urmă, a ales să nu mai amâne și a cerut-o în căsătorie în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Actrița a povestit ulterior că a fost luată complet prin surprindere și a dezvăluit că doar trei persoane știau ce urma să se întâmple. Printre acestea s-a numărat și prietenul lor, care a filmat momentul.

Oana Zara a spus „Da”, iar vestea logodnei a fost împărtășită cu urmăritorii săi din mediul online. După mai bine de un deceniu petrecut împreună, cei doi se pregătesc astfel pentru un nou capitol al poveștii lor de dragoste.