 Cum se menține Jo în formă după ce a revenit la sală. Ce piese pregătește și cum a fost să cânte cu Loredana
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Cum se menține Jo în formă după ce a revenit la sală. Ce piese pregătește și cum a fost să cânte cu Loredana

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Jo (32 de ani) a reluat antrenamentele la sală și spune că sportul a făcut dintotdeauna parte din viața ei.

Cum se menține Jo în formă după ce a revenit la sală
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Cum se menține Jo în formă după ce a revenit la sală Foto: click.ro

Artista ne-a povestit pentru Click! cum are grijă de silueta ei, ce proiecte muzicale pregătește și cât de mult a bucurat-o întâlnirea cu Loredana, alături de care a cântat la concertul acesteia.

Jo are grijă ce mănâncă și e mai relaxată în weekend

Sport am făcut dintotdeauna dar nu m-am ținut  ca lumea niciodată! Cred că am vreo 3 luni de zile de când mă duc de cel puțin 3 ori pe săptămână la sală, în sfârșit. Am grijă ce mănânc!”,ne-a spus Jo. Acum că a revenit la sală, artista îmbină antrenamentele cu atenția la ce mănâncă. În timpul săptămânii are grijă la alimentație, iar în weekend își mai permite să fie flexibilă.

Pregătește piese noi

Jo are în pregătire mai multe piese, pe care vrea să le lanseze „una după una”. Spune că îi place atât de mult să lucreze la muzică, încât timpul petrecut la studio seamănă mai degrabă cu o întâlnire între prieteni.

Mie îmi place foarte mult ce fac și cred că de asta îmi și iese. Când mergem la studio, noi ne simțim ca la distracție”, ne-a povestit artista.

Întrebată dacă se consideră norocoasă, Jo a vorbit despre credință. „Mă simt binecuvântată. Cred că Dumnezeu chiar mă iubește și eu pe El, la rândul meu. Fac parte din echipa Lui și cred că de asta lucrurile ies așa.” Spune că, uneori, chiar și piesele care iau altă direcție decât cea pe care și-o imaginase ajung să sune mai bine.

Cum a fost pe scenă cu Loredana. „E o regină”

„A fost superb!”, ne-a spus Jo despre momentul în care a cântat alături de Loredana Groza, la concertul acesteia. După ce anul trecut a urcat pe scenă alături de Andra, anul acesta s-a bucurat să cânte cu Loredana și să descopere cât de bine se înțeleg. A impresionat-o mai ales ușurința cu care Loredana face spectacol, deși în spatele fiecărui moment e multă muncă.

E o regină, este extraordinară din toate punctele de vedere. Nu-mi vine să cred cât de simplu face să pară totul și, de fapt, e multă muncă în spate la tot ceea ce face”, ne-a mărturisit Jo.

Cât despre o posibilă piesă împreună cu Loredana, Jo a răspuns cu un „Poate”. Spune că au discutat ceva și că, pentru ea, cel mai mult a contat cât de bine s-au conectat de fiecare dată.

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