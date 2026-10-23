Dani Oțil, uluit de curajul unui pescar întâlnit în Malta: „Cât să fii de pasionat?”

Aflat la filmările pentru sezonul 4 din „Power Couple”, Dani Oțil a împărtășit cu urmăritorii săi o situație care i-a atras atenția și care l-a făcut să reflecteze asupra pasiunilor duse la extrem: un pescar ce își făcea liniștit treaba, în timp ce se afla cățărat pe stâncă.

Foto: instagram

Momentul care l-a impresionat pe Dani Oțil

Prezentatorul a filmat un pescar aflat pe o stâncă greu accesibilă, într-o zonă abruptă, și s-a arătat surprins de efortul pe care acesta l-a depus pentru a ajunge în locul respectiv. Potrivit lui Dani Oțil, traseul până la punctul de pescuit părea dificil și presupunea coborârea pe un teren accidentat.

„Periculos în Malta este să dai la pește. Îl vedeți? El e la pește. Și ca să ajungă acolo a coborât pe acolo, pe acolo, pe acolo. Dom'le, cât să fii de pasionat? Uite, a prins ceva! Extraordinar”, a comentat acesta în imaginile publicate online.

Dani Oțil a observat că vremea nu era tocmai favorabilă, menționând prezența vântului și temperaturile mai scăzute. Cu toate acestea, pescarul și-a continuat activitatea fără să pară deranjat de condițiile meteo, lucru care l-a impresionat pe prezentator.

Dani Oțil, revedere emoționantă cu familia în Malta

Dani Oțil se află de câteva săptămâni în Malta, unde au loc filmările pentru cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Power Couple”. Departe de familie în această perioadă, prezentatorul Antena 1 a avut parte de o surpriză specială din partea soției sale, Gabriela Prisăcariu, și a fiului lor, Tiago, care au decis să îl viziteze.

Gabriela Prisăcariu a mărturisit în repetate rânduri că perioada în care soțul ei este plecat la filmări nu este una ușoară pentru familie. Dorul a fost resimțit nu doar de ea, ci și de micuțul Tiago, motiv pentru care cei doi au urcat în avion și au pornit spre Malta pentru a-l revedea pe Dani Oțil.

Momentul revederii a fost postat pe Instagram de către soția lui Dani Oțil, cu descrierea: „Se vede cu cine seamănă Tiago la exprimat sentimentele… Noroc că Dani a mai îmbătrânit, că mai avem o șansă”. În videoclip, Tiago era vizibil emoționat atunci când și-a revăzut tatăl.

Soția lui Dani Oțil a mărturisit că perioada în care prezentatorul este plecat vine cu mai multe provocări. Gabriela spune că, în calitate de mamă, trebuie să se descurce și singură atunci când soțul nu este acasă, chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna ușor.

„Nu vreau să mă plâng, dar îmi este greu fără Dani. Ca mamă singură trebuie să te descurci, n-ai încotro”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.