Daniel Buzdugan, mărturisire emoționantă după moartea mamei sale. Ce îi lipsește cel mai mult: „Era prima”

Daniel Buzdugan (52 de ani) își continuă angajamentele profesionale, deși pierderea mamei sale este încă o rană proaspătă.

1/11 Daniel Buzdugan, cu zâmbetul pe buze, deși trece printr-o mare durere: „Mi-aș fi dorit să mă sune mama” Foto: click.ro

După parastasul de 40 de zile, omul de radio a fost prezent la deschiderea unui magazin de haine din Popești-Leordeni. Prietenos, a făcut fotografii cu invitații și a stat de vorbă cu Cătălin Botezatu, însă, dincolo de zâmbet, poartă dorul celei care îi era mereu alături.

Obișnuit să le aducă altora buna dispoziție, Daniel Buzdugan își duce mai departe munca și într-o perioadă grea pentru el. Prezent zilele trecute la inaugurarea unui butic de haine din Popești-Leordeni, realizatorul radio a socializat cu invitații și a întreținut atmosfera. Când discuția a ajuns însă la mama sa, a vorbit cu sinceritate despre absența pe care a simțit-o mai ales de ziua lui.

„Mi-aș fi dorit să mă sune mama. Din păcate, a fost ziua mea când nu m-a mai sunat mama. Era prima care suna și îmi spunea «La mulți ani!»”, a mărturisit Daniel Buzdugan pentru Click!

Mama sa avea 91 de ani, iar gândul că și-a văzut copiii bine îi aduce o oarecare împăcare. Dorul rămâne însă la fel de puternic.

„E liniște, pentru că 91 de ani s-a bucurat, adică ne-a văzut pe toți sănătoși, la casa lor, realizați. Ce poți să-ți dorești mai mult? Evident că mi-ar fi plăcut… Putea să aibă și 200 de ani, că tot aș mai fi vrut să mă mai țină mama în brațe”, ne-a mai spus Buzdu.

Întrebat care este cea mai importantă lecție primită de la ea, răspunsul a venit simplu: „Să fiu bun, să nu mă cert cu oamenii”. Speră că a reușit să le transmită și copiilor săi aceste valori.

Primul Crăciun fără mama lui

Sărbătorile vor aduce o altă încercare pentru familie. În ultimii ani, atunci când rămâneau în București, mama lui și mama soacră veneau să petreacă împreună Crăciunul.

„O să ne fie dor și o să fie destul de greu de Crăciun. Veneau mamele la București, mama soacră și mama mea. Și acum o să fie un an mai trist pentru că nu vor fi lângă noi, dar vor fi acolo sus, alături de noi”, a spus omul de radio pentru Click!

La cumpărături, „tati taie”

Discuția a avut și momente relaxate. Daniel Buzdugan recunoaște că shoppingul nu se numără printre plăcerile sale, iar când vine vorba despre dorințele copiilor, preferă să pună limite.

„Dacă se duce cu tati, tati taie”, a glumit el, explicând apoi de ce ține la cumpătare: „Aruncăm banii pe fereastră, eu așa consider. Adică ce purtăm astăzi, mâine nu mai purtăm”, e de părere Buzdu în materie de haine.

Pentru prezentator, este și o lecție pe care cei mici trebuie să o învețe: „Copilul trebuie să fie învățat că nu tot ce zboară se mănâncă”.

Secretul prieteniei cu Mihai Morar: „Ne răbdăm”

Despre legătura cu Mihai Morar, Daniel Buzdugan vorbește cu emoție și umor. Anii de radio înseamnă pentru ei mii de ore împreună, responsabilități și o prietenie construită în timp.

„Chiar zicea Mihai că: «Eu cu Buzdugan sunt de mai mulți ani decât cu Gabriela», cu soția sa.”

Cum și-ar defini relația? „Ne răbdăm”, a răspuns zâmbind. „Nu ne-am certat niciodată și suntem diferiți, ceea ce este bine, pentru că așa este într-o echipă. Dacă am fi la fel, nu ne-ar mai urmări oamenii. Avem foarte multe valori comune”, am mai aflat de la Daniel Buzdugan despre prietenia lui cu Mihai Morar.