Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile

Zi de mare sărbătoare în familia Dianei Șoșoacă. Cunoscută drept una dintre cele mai vocale și controversate figuri din politica românească, eurodeputata a lăsat pentru o zi discursurile furtunoase și a intrat în rolul de mamă dedicată.

Diana Șoșoacă, sărbătoare în familie: Fiica ei a împlinit 14 an Foto: Arhivă Click!

Fiica sa, Thais, a împlinit vârsta de 14 ani, marcând oficial trecerea în etapa adolescenței. Cu această ocazie, politiciana a făcut publice imagini rare din căminul său și i-a transmis fetei o urare încărcată de afecțiune.

Diana Șoșoacă, tort personalizat pentru Thais și o urare din suflet

Deși preferă să își țină viața de familie departe de reflectoare, Diana Șoșoacă a marcat momentul aniversar printr-un mesaj public emoționant și o petrecere restrânsă în familie. Detaliul care a atras atenția a fost tortul aniversar ales pentru adolescentă, pe care a fost imprimat chipul lui Michael Jackson, semn că tânăra este o admiratoare declarată a regretatului artist.

„LA MULȚI ANI BINECUVÂNTAȚI, FERICIȚI, PLINI DE IUBIRE ȘI ÎMPLINIRI, SCUMPA MEA THAIS! 14 ANI! 14 ANI DE FERICIRE ȘI IUBIRE PENTRU TINE! Să fii sănătoasă, frumoasă, iubită, să iubești, să ai parte de OAMENI CORECȚI, ADEVĂRAȚI ȘI DE IUBIRE NECONDIȚIONATĂ! SĂ REUȘEȘTI ÎN TOT CEEA CE ÎNTREPRINZI! DUMNEZEU SĂ FIE CU TINE TOATĂ VIAȚA!”, a scris Diana Șoșoacă pe pagina sa oficială de Facebook.

Transformare fizică spectaculoasă: cum a topit 20 de kilograme Diana Șoșoacă

Momentul aniversar a surprins-o pe președinta partidului S.O.S. România într-o formă fizică complet schimbată, după ce a slăbit 20 de kilograme. Eurodeputata a împărtășit recent secretul noii sale siluete, explicând că a apelat la o dietă disociată strictă, structurată riguros pe parcursul fiecărei săptămâni.

„Rețeta am mai dat-o: regimul disociat și foarte multă iubire. În prima zi fructe, fără banane și struguri. A doua zi, pui la grătar sau fiert fără pieliță. A treia zi lactate, fără telemea și smântână. A patra zi, ouă fierte tari. A cincea zi, legume fierte, fără cartofi, fasole, varză. A șasea zi, pește la grătar sau fiert. În a șaptea zi, se combină toate”, a detaliat Diana Șoșoacă în cadrul emisiunii moderate de Dan Diaconescu.