 E periculos să stăm sub tocul ușii în caz de cutremur? Sfaturile arhitectului Mihai Albu care ne pot salva viața: „Pregătiți trusa de urgență!”
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E periculos să stăm sub tocul ușii în caz de cutremur? Sfaturile arhitectului Mihai Albu care ne pot salva viața: „Pregătiți trusa de urgență!”

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Românii se tem de un nou cutremur, cu mult mai mare, după sperietura trasă, luni, 19 octombrie 2026, în urma seismului cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter, produs în zona Vrancea. Exclusiv prin intermediul Click!, designerul Mihai Albu, absolvent de Arhitectură, ne oferă câteva sfaturi utile, care ne pot salva viața, în caz de un cutremur major.

Mihai Albu e absolvent de Arhitectură
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Mihai Albu e absolvent de Arhitectură Foto: foto: Facebook

Gheorghe Mărmureanu, seismolog: „Cutremurele vrâncene sunt de mare adâncime”

După seismul de luni, care a zgâlțâit România, Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, a tras un semnal de alarmă, susținând că vor mai urma și alte cutremure:

„Viitorul mare cutremur va fi cu efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea. Dacă simțiți că sunteți în casă și aveți mișcare verticală importantă, trebuie să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic. Și cutremurele astea vrâncene sunt foarte curioase, sunt de mare adâncime”, a declarat Gheorghe Mărmureanu, la România TV.

Sfaturile arhitectului Mihai Albu: „Nu stați lăngă ferestre sau lângă mobilierul masiv”

Iar designerul Mihai Albu, absolvent de Arhitectură, ne-a oferit câteva sfaturi importante, care ne pot salva viața, în caz de cutremur. Deși mulți se ascund sub tocul ușii, iată că nu e cel mai indicat loc:

„Nu stați lângă ferestre, căci se pot sparge și nici lângă vitrine sau în dreptul unui mobilier înalt și greoi, căci se poate prăbuși. Mulți știu că trebuie să se adăpostească sub tocul ușii, fiind cel mai sigur loc. Însă, atenție, acolo e oarecum mai sigur numai dacă deasupra tocului ușii se află și grinda casei.

„Nu fugiți pe scările blocului, nu luați liftul!”

Cel mai bine evitați însă tocul ușii, ascundeți-vă ori sub o masă sau sub un birou, dacă e mai rezistent. În niciun caz nu fugiți pe scările blocului, care sunt cele mai sensibile, nu luați liftul.

Mulți au murit pe scări, căci s-au prăbușit primele, cum a fost și cazul actorului Toma Caragiu, care s-a stins din viață la cutremurul din 1977, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter. Blocurile, la cutremure foarte mari, de peste 6 sau 7 grade, se prăbușesc relativ pe verticală”.

Ce trebuie să conțină trusa de urgență

Nu uitați însă să pregătiți din timp și o trusă de urgență și pe care să o puneți la vedere:

„În plus, trebuie să aveți la îndemână pregătită din timp o trusă de urgență și care să conțină sticle mici cu apă, un mic radio portabil pe baterii, o lanternă, ceva batoane proteice, dar și medicamente, pentru cei cu boli cronice, plus o pătură.

E bine să aveți și un fluier, e extrem de important pentru a vă semnala prezența, în cazul în care rămâneți blocat sub dărâmături”, ne-a mai declarat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!

„Problema clădirilor cu bulină încă nu a fost rezolvată”

Mihai Albu a readus în discuție și problema clădirilor cu bulină roșie, din centrul Bucureștiului:

„Încă mai sunt blocuri vechi, cu bulină roșie, în toată țara. Timpul și-a lăsat amprenta, rezistența acelei clădiri scade în timp. Cei care locuiesc în aceste imobile tot speră că se vor consolida, că se vor aloca fonduri de la stat, că nu vor păți nimic.

Mai trăiesc și cu speranța că nu va veni vreun cutremur foarte mare, ca cel din 4 martie 1977, de 7,2 grade pe scara Richter, când multe blocuri vechi, din centrul Bucureștiului, s-au prăbușit, înregistrându-se peste 1.500 de decese”.

Ghid de supraviețuire, în caz de cutremur major

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne învață cum să ne comportăm, în caz de cutremur:

1.  Adăpostiţi-vă imediat într-un loc sigur şi rămâneţi calm pană la încetarea cutremurului

2.  Dacă sunteţi în interiorul unei clădiri rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară şi nu vă duceţi pe balcon

3.  Adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta

4.  Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior

5.  Protejaţi-vă capul şi faţa

6.  Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci

7.  Dacă este posibil, închideți sursele de foc, cât puteți mai repede, iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic.

8.  Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul

9.  Deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur

10. În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, cautați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea. Ulterior veți caută să alarmați, prin diferite metode, vecinii, dar și echipele de salvare-intervenție de prezența dumneavoastră

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