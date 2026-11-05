 Erika Isac a spus adevărul despre despărțirea de M.G.L. Ce le-a transmis fanilor care speră la o împăcare
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Erika Isac a spus adevărul despre despărțirea de M.G.L. Ce le-a transmis fanilor care speră la o împăcare

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Erika Isac a vorbit pentru prima oară despre despărțirea de M.G.L. Fanii au observat imediat ruptura dintre cei doi, deși artiștii nu au făcut niciun anunț oficial. Ce a spus artista cu privire la separare, dar și cu privire la o posibilă împăcare.

Erika Isac și M.G.L
Erika Isac și M.G.L Foto: Instagram

Erika Isac s-a făcut cunoscută în România după ce a lansat piesa manifest „Macarena”, ce a stârnit multe controverse din cauza mesajului și a limbajului mai colorat. Ulterior, a avut mai multe colaborări și a ajuns să formeze un cuplu cu trapperul M.G.L. De ceva vreme, fanii au observat că cei doi nu se mai afișează împreună și constant ea este bombardată cu întrebări legate de acest subiect.

Ce spune Erika Isac despre despărțirea de M.G.L

Erika Isac și M.G.L au format un cuplu timp de mai bine de un an, însă de ceva vreme cei doi nu s-au mai afișat împreună, și-au dat unfollow și și-au șters pozele împreună de pe rețelele de socializare.

Chiar dacă niciunul dintre ei nu a vorbit până acum clar despre acest lucru, ea a dat de înțeles recent că zvonurile sunt adevărate și a confirmat în urmă cu două zile că s-a despărțit de trapper.

Fanii nu ratează nicio ocazie și îi lasă constant comentarii la postări cu privire la separare. „Dacă vă iubiți și vă este dor unuia de celălalt, de ce nu vă împăcați decât să rămâneți istorie?”, a fost comentariul primit pe TikTok.

Artista a decis, în sfârșit, să răspundă și a declarat că se simte mult mai bine după ce a luat această decizie, iar lucrurile nu se vor schimba prea curând. Cu toate acestea, dă de înțeles că ar fi loc de o împcare.

„Că e mai bine pentru noi acum să ne despărțim. Vedem ce ne rezervă viitorul”, a spus Erika Isac.

Transformare drastică pentru artistă

După despărțire, Erika a slăbit. Nu știm  dacă a fost strict alegerea ei sau dacă suferința și-a spus cuvântul. Cu toate acestea, ea este extrem de deranjată de faptul că oamenii îi atrag atenția asupra corpului ei.

„Erika, ești bine? AI slăbit mult și nu te mai văd nici cu prietenul tău prin videoclipuri. Important e să fii bine. Știu că nu ești obligată să ne dai nouă explicații. Îți trimit o îmbrățișare mare virtuală, sper doar să mi se pară mie”, scrie cineva în comentarii pe TikTok.

Artista a și răspuns: „Apreciez grija! Nu-mi place totuși să mi se spună că am slăbit sau m-am îngrășat „prea mult”. Suntem femei și avem schimbări corporale frecvent. Sunt bine, da, sănătoasă și mănânc ca un om normal”.

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