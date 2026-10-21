 „Fac injecții în ochi”. Problemele de sănătate cu care se confruntă Nea Popa din „La Bloc”. Prin ce trece actorul Tudorel Filimon
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„Fac injecții în ochi”. Problemele de sănătate cu care se confruntă Nea Popa din „La Bloc”. Prin ce trece actorul Tudorel Filimon

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Tudorel Filimon, actorul care a adus zâmbetul pe buzele a generații întregi prin interpretarea inconfundabilului personaj „Nea Popa” din serialul fenomen „La Bloc”, traversează o perioadă extrem de delicată.

De ce a dispărut Nea Popa de pe scenă
De ce a dispărut Nea Popa de pe scenă Foto: arhivă

Ajuns la vârsta de 73 de ani, artistul se confruntă cu afecțiuni severe care l-au constrâns să se retragă din lumina reflectoarelor, să renunțe la spectacolele de teatru și chiar să nu mai urce la volan.

Tudorel Filimon are probleme grave de sănătate

Invitat în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, îndrăgitul actor a dezvăluit deschis cumpăna prin care trece din cauza unor complicații respiratorii majore. Neputința de a susține efortul fizic necesar pe scenă a fost motivul principal pentru care a fost nevoit să pună capăt reprezentațiilor teatrale.

„Am avut o problemă și încă o am cu respirația. De aceea nu mai joc spectacolele… Ca să susții, îți fixezi timpii în care respiri. La mine e mai greu, că nu am mai putut respira. Făceam doi pași, la al doilea trebuia să mă opresc și să mă odihnesc. Am fost internat, acum mi-am revenit, dar dorm cu mască pe figură, care mă oxigenează. Am devenit dependent de ea”, a mărturisit Tudorel Filimon, potrivit Libertatea.

Complicații după operația de cataractă și injecții periodice în ochi

Pe lângă problemele pulmonare, actorul duce o luptă continuă și pentru salvarea vederii. După o operație de cataractă care nu a avut rezultatul scontat, investigațiile au arătat afecțiuni la nivelul retinei pentru care medicii nu au găsit o soluție chirurgicală salvatoare. Pentru a menține situația sub control, artistul este supus periodic unor proceduri oftalmologice invazive.

„Cu ochiul am făcut operație de cataractă, nu mi-a reușit și mi s-a spus că sufăr ceva cu retina și nu s-a găsit o modalitate de a mă opera. Fac niște injecții în ochi periodic, chiar și săptămâna viitoare o să mă duc să fac un consult. Văd cu o mică ceață, de-aia m-am și oprit să mai conduc. Nu sunt dureroase, e ca o ciupitură. Astea sunt problemele, dar m-am obișnuit cu ele”, a detaliat acesta.

Greutățile financiare și cum a fost salvat de la pierderea locuinței

La suferințele fizice se adaugă și grijile materiale cotidiene. Cu toate că a acumulat peste 40 de ani de muncă pe cartea de muncă în lumea teatrului și a televiziunii, veniturile din pensie abia îi ajung pentru a acoperi costurile ridicate ale tratamentelor și controalelor medicale regulate.

Artistul a evocat și episodul dramatic în care risca să rămână fără casă, salvarea venind în timp ce repeta la Teatrul Dramaturgilor Români. Cu sprijinul colegelor Olga Delia Mateescu și Lucica Verona, actorul a înaintat un memoriu către Primăria Capitalei, primind la acea vreme sprijin din partea primarului general în funcție, Gabriela Firea, care l-a recunoscut și i-a mulțumit pentru rolul memorabil din „La Bloc”. Astfel, a primit repartiție pentru un apartament pe bulevardul Nicolae Bălcescu, asigurându-și liniștea locativă la bătrânețe.

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