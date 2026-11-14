 Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”
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Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”

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Invitat în cadrul podcastului Fain & Simplu, moderat de Mihai Morar, Florin Grozea, omul din spatele unora dintre cele mai mari hituri românești cu trupa Hi-Q, devenit ulterior un strateg de referință în marketing și creator de proiecte pentru influenceri a vorbit cu sinceritate despre cariera sa.

Ziua în care trupa Hi-Q a pus punct unei cariere de 18 ani
Ziua în care trupa Hi-Q a pus punct unei cariere de 18 ani Foto: youtube/tiktok

Adevărul dureros din spatele scenei

Momentul în care el și colegii săi au decis să pună capăt trupei Hi-Q a venit într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, pe care au ales însă să o încheie într-un mod simbolic, discret și lipsit de orice scandal, exact acolo unde a început povestea lor.

Florin Grozea a dezvăluit că, înainte de a-și lansa agenția de talente, a traversat o perioadă de aproximativ doi-trei ani în care lucrurile nu mai funcționau din punct de vedere financiar, ajungând chiar să fie sprijinit de familie pentru a se descurca:

„A fost o perioadă între Hi-Q și agenția de talente – au existat vreo 2–3 ani în care a fost destul de greu, recunosc că părinții mei și ai Ioanei ne mai ajutau cu bani. Nu mai făceam bani cu Hi-Q, eram pe minus cu Hi-Q! La fiecare lună care trecea, noi aduceam bani de acasă să plătim leasingul, angajații, sala de repetiții. Făceam mai puțini bani decât cheltuiam. A fost momentul în care am zis că nu funcționează, ăsta e adevărul”, a mărturisit Florin Grozea la Fain & Simplu.

Artistul a explicat că, deși membrii trupei nu au vrut să lase impresia că destrămarea are legătură cu latura materială, realitatea economică devenise imposibil de susținut: „Normal că era despre succes și despre bani, dar dacă eu vin de acasă cu bani, nu e ok”.

Momentul simbolic ales pentru despărțire: la 18 ani de Hi-Q,

Pentru a evita speculațiile, conflictele publice sau zvonurile despre certuri între colegi, membrii Hi-Q au căzut de comun acord să transforme finalul trupei într-o poveste frumoasă, alegând o dată cu o încărcătură emoțională aparte – chiar ziua în care formația împlinea 18 ani de existență – și apelând la omul de televiziune care îi lansase:

„Am vorbit cu Teo Trandafir și am zis: «Primește-ne, tu ne-ai lansat, venim la tine să spunem că ne oprim, ca să nu fie scandal!» eu sunt mândru cu treaba asta, la 18 ani ne-am putut aduna toți trei și a picat de acord, hai că nu ne-am certat ca toată lumea și am creat o poveste”, a povestit Florin Grozea, subliniind că despărțirea s-a produs în deplină armonie, fără reproșuri.

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