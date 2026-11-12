Medeea Marinescu, dezvăluiri despre Florin Piersic! De ce nu mai urcă marele actor pe scena spectacolului „Străin în noapte”

Medeea Marinescu a oferit un interviu în care a vorbit despre Florin Piersic și despre legătura specială pe care o are cu marele actor al scenei românești. Actrița a dezvăluit că nu se mai pune problema ca cei doi să joace împreună în spectacolul „Străin în noapte”. De asemenea, aceasta a povestit cum a fost ultima întâlnire cu maestrul și ce gest emoționant a făcut acesta.

Medeea Marinescu, despre Florin Piersic. Foto: Facebook

Florin Piersic se află în prezent acasă, la Cluj, iar Medeea Marinescu a ținut să precizeze că actorul este bine. În primăvară, artista l-a invitat la spectacolul „Dragi părinți”, iar acesta a venit însoțit de soția sa. Momentul a fost unul special atât pentru actriță, cât și pentru publicul prezent în sală.

Medeea Marinescu, despre întâlnirea emoționantă cu Florin Piersic

Actrița a povestit că nu știa dacă Florin Piersic va ajunge la spectacol, însă prezența lui a fost o adevărată surpriză. La finalul reprezentației, Medeea Marinescu a simțit nevoia să vorbească despre marele actor, iar publicul l-a răsplătit cu ropote de aplauze.

Mai mult, Florin Piersic a făcut un gest care a emoționat-o profund. Acesta a coborât din sală cu două buchete mari de flori, unul pentru Carmen Tănase și unul pentru Medeea Marinescu.

„Florin Piersic e bine, este acasă, la Cluj. În primăvară, am avut un spectacol pe care l-am jucat, «Dragi părinți», și l-am invitat. Nu știam că va veni și, spre surprinderea și bucuria mea, a venit cu soția lui. Când am aflat că e în sală, am simțit nevoia să opresc aplauzele de final și să spun două vorbe despre Florin, care era acolo. Evident că sala a izbucnit în ropote de aplauze.

Și atunci Florin a făcut un gest extrem de frumos. Era undeva la mijlocul sălii, a coborât încet spre noi cu două buchete mari de flori, unul pentru Carmen Tănase și unul pentru mine. A fost atât de drăguț. N-a urcat pe scenă, n-a simțit nevoia să vorbească, dar a făcut un gest atât de părintesc. Am ținut minte acel moment și cred că și el s-a bucurat. Cred că s-a bucurat pentru momentul unic în care o sală întreagă s-a ridicat în picioare să-l aplaude.



Am mai vorbit cu el la telefon. Nu se mai pune problema să jucăm acum «Străin în noapte», dar știu că este foarte legat de amintirea acestui spectacol. La început, el mi-a zis: «Uită-te la mine, rolul ăsta o să îți aducă mari bucurii»”, a povestit Medeea Marinescu pentru Cancan.ro.

Cum a ajuns Medeea Marinescu să joace alături de Florin Piersic în „Străin în noapte”

Îndrăgita actriță a vorbit și despre experiența de pe scenă alături de Florin Piersic, mărturisind că îi este profund recunoscătoare pentru oportunitatea pe care i-a oferit-o. Potrivit acesteia, marele actor a fost cel care a ales-o pentru spectacolul „Străin în noapte”, după ce o văzuse jucând în piesa „Egoistul”, alături de maestrul Radu Beligan, la Teatrul Național.

„Experiența mea alături de Florin Piersic a fost unică și îi sunt profund recunoscătoare, pentru că el este cel care m-a adus în spectacolul «Străin în noapte». Mă văzuse în «Egoistul», cu maestrul Radu Beligan, la Național, și a spus: «Cred că asta e fata de care am nevoie».”

Ce a învățat Medeea Marinescu de la Florin Piersic

Dincolo de momentele petrecute împreună pe scenă, cei doi au avut ocazia să călătorească mii de kilometri și să petreacă mult timp împreună. Medeea Marinescu a mărturisit că discuțiile cu Florin Piersic au învățat-o numeroase lucruri, însă cel mai important a fost felul în care acesta știe să construiască și să păstreze o relație specială cu publicul.

Actrița a vorbit cu admirație despre respectul pe care maestrul îl arată spectatorilor și despre talentul său de a comunica dincolo de scena teatrului.

„Am mers mii de kilometri cu Florin, cu mașina, cu avionul, zi și noapte, și am vorbit mult, am vorbit foarte mult. Florin m-a învățat foarte multe lucruri. Cred că cel mai important este cum a reușit să își gestioneze relația cu publicul. E un lucru foarte interesant. Nu ține de talentul pe care îl arăți pe scenă, sunt două lucruri distincte. Sunt oameni care sunt minunați pe scenă, dar care nu au talentul de a dialoga și de a ține legătura cu publicul, dar Florin îl are. Are un soi de respect pe care mereu l-am apreciat”, a mai mărturisit actrița.