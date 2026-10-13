Florin Piersic, surpriză de proporții la MasterChef! Ce a făcut marele actor la 90 de ani, în fața concurenților

Ediție cu totul specială la MasterChef România, unde concurenții au avut parte de una dintre cele mai importante provocări ale sezonului. Aceștia au gătit pentru Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori români, într-un moment dedicat carierei și personalității sale.

Florin Piersic Foto: ProTv

Filmările au avut loc în localitatea Rimetea, la poalele Apusenilor, iar atmosfera a fost una diferită față de probele obișnuite din bucătăria show-ului. Concurenții au lăsat emoțiile competiției deoparte pentru a pregăti o experiență culinară specială pentru marele artist și invitații săi.

Florin Piersic, omagiat de echipa MasterChef

Înainte de începerea probei, Gina Pistol a vorbit despre importanța momentului și despre emoțiile pe care le-a trăit întreaga echipă.

„Dragii mei, e o zi cu totul aparte în bucătăria MasterChef, este o zi de care show-ul nostru este foarte mândru. Vom trăi cu toții niște emoții pe care nu le-am trăit vreodată în acest show”, a spus prezentatoarea.

Aceasta a explicat că întreaga ediție a fost dedicată actorului: „Episodul de astăzi este un omagiu. Veți găti pentru Florin Piersic și oaspeții lui. Acest episod este închinat în totalitate acestui uriaș al scenei și filmului românesc”.

Ce au pregătit concurenții

Concurenții au avut la dispoziție doar două ore pentru a pregăti trei preparate speciale, fiecare având un nume cu o încărcătură simbolică. Echipa condusă de Chef Sorin Bontea s-a ocupat de aperitiv, preparat care a purtat numele „Aplauze”. Felul principal a fost pregătit de echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu și s-a numit „Mulțumesc!”, iar desertul realizat de echipa lui Chef Florin Dumitrescu a primit numele „Te iubim, Florin!”.

Pentru aperitiv, echipa lui Bontea a pregătit terină de porc cu piept de rață, prune uscate ținute în rom și fistic. Scărlătescu a ales un papricaș la ceaun pentru felul principal, în timp ce desertul a fost reprezentat de langoși cu brânză și sos de nuci caramelizate.

Momentul a fost unul special și pentru cei trei chefi. Cătălin Scărlătescu a mărturisit despre Florin Piersic: „Pentru mine, Florin Piersic este above the stars. Este ceva ce rar vom avea, de aici încolo, posibilitatea să vedem”.

La rândul său, Sorin Bontea a spus că aștepta cu nerăbdare reacția actorului: „Abia aștept să gătim, să ne guste mâncarea”.

Atmosfera de la masă a fost completată de un moment artistic oferit chiar de Florin Piersic. Actorul a cântat live melodia „Am învățat din greșelile mele”, iar reacțiile celor aflați în jurul mesei au fost pline de admirație.

„Bravo, mă! Aplauze pentru maestrul Florin Piersic”, s-a auzit după interpretarea acestuia.

Concurenții au fost impresionați de energia actorului și de faptul că acesta a cântat în fața lor. „Să cânți live la 90 de ani să cânți live și a cântat senzație”, a fost una dintre reacțiile celor prezenți.

Florin Piersic a primit apoi preparatele pregătite de cele trei echipe, iar invitații au degustat fiecare fel de mâncare. La final, preparatele au fost jurizate prin vot, fiecare echipă având parte de emoții puternice.