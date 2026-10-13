Anamaria Rosa rupe tăcerea la 10 ani de la moartea lui Aurelian Preda. De ce a vândut apartamentul moștenit de la tatăl ei

Anamaria Rosa, fiica regretatului interpret de muzică populară Aurelian Preda, a vorbit despre una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa, la aproape 10 ani de la moartea tatălui ei. Tânăra și-a amintit momentele dificile prin care a trecut artistul înainte de a se stinge din viață și a mărturisit că, deși era mică, a observat că starea lui de sănătate se deteriora. De asemenea, aceasta a vorbit despre felul în care tatăl său a încercat să o pregătească pentru momentul în care nu va mai fi alături de ea.

Anamaria Rosa, fiica regretatului interpret de muzică populară Aurelian Preda. Foto: YouTube/Arhiva Click!

Aurelian Preda a murit pe 7 noiembrie 2016, la vârsta de 46 de ani, în urma unei boli grave. Artistul a lăsat în urmă o carieră remarcabilă în muzica populară românească, dar și o fiică pentru care pierderea sa a reprezentat o schimbare majoră. La aproape un deceniu de la dispariția artistului, Anamaria Rosa continuă să vorbească despre experiențele care i-au marcat copilăria și despre felul în care a înțeles, odată cu trecerea anilor, suferința prin care tatăl său a trecut înainte de moarte.

Anamaria Rosa, despre ultimele momente din viața tatălui său

Fiica interpretului își amintește că, în perioada în care artistul era bolnav, acesta avea episoade în care i se făcea rău și ajungea chiar să intre în comă pentru perioade de aproximativ două ore. Potrivit mărturisirilor sale, astfel de momente se petreceau în locuri diferite, inclusiv acasă, în mașină sau în drum spre spectacole.

Deși era copil, Anamaria Rosa a început să înțeleagă treptat gravitatea situației, mai ales că problemele de sănătate ale tatălui său îi afectau inclusiv activitatea profesională.

„M-a pregătit pentru moartea lui, era bolnav, știa că o să moară. Deși eram mică, țin minte că tata cădea în anumite crize, în comă câte două ore, oriunde, în mașină, acasă, în drum spre spectacole. De multe ori întârzia intrarea în spectacole pentru că i se făcea rău. Lucrurile astea ușor ușor au evoluat și eu crescând mi-am dat seama de ele, deci clar nu avea cum să ascundă. (…) Când a plecat la Viena, mi-am luat la revedere ca și cum s-ar întoarce. Poate stare fizică și trupul erau schimbate, dar tot nu m-am gândit că se duce atât de devreme. Acum îmi dau seama că suferea mai mult decât arăta”, a spus tânăra.

De ce a renunțat la apartamentul lăsat moștenire de Aurelian Preda

Un alt subiect despre care fiica artistului a vorbit este decizia de a vinde apartamentul pe care l-a moștenit de la tatăl său. Hotărârea sa a atras numeroase comentarii și critici, însă Anamaria Rosa a explicat că locuința nu reprezenta pentru ea un cămin în adevăratul sens al cuvântului.

Potrivit mărturisirilor sale, amintirile legate de acel apartament nu erau unele dintre cele mai frumoase, iar renunțarea la proprietate a fost o decizie personală, luată în ciuda legăturii cu tatăl său. Pentru Anamaria Rosa, valoarea amintirilor și relația pe care a avut-o cu părintele său nu se rezumă la bunurile materiale rămase după moartea acestuia.

„S-a făcut un an de când am vândut apartamentul pe care mi l-a lăsat tata. A fost o decizie greu de luat, dar a trebuit să o iau, pentru că nu aveam amintiri atât de frumoase. Aceea nu e casa părintească, tata a stat acolo doar câteva luni până a decedat. Am luat această decizie pentru că era un apartament mare în care eu locuiam singură, totul era prea mult pentru mine. Nu am rămas cu o grămadă de bani, așa cum se spune. 67.000 de euro au fost dați doar în bancă pentru datorie și cu ce am rămas a fost fix pe fix cu care am reușit să îmi iau un apartament”, a mai spus ea în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.